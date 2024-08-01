10歲女童被園長夫侵犯！　幼兒園性侵後遭「死亡威脅」

▲海口爆出女童性侵案，幼兒園已暫停營業。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳香菱／綜合報導

中國海南省海口市一名年僅10歲幼女，竟遭幼兒園園長丈夫性侵並被「死亡威脅」，女孩直到高中才向母親透露，這起事件才得以曝光，全案預計於8月2日開庭審理。母親得知後試圖與性侵者對質，他不僅否認此事，還囂張表示「是又怎麼樣，孩子已經長大了」。

據《澎湃新聞》報導，海口高中女生近日揭露，她在10歲時的幼兒園寄宿生活中曾遭到園長的丈夫王姓男子性侵。母親指出，報警後王男一直不願承認，直到警方找到了女兒的3個同學，他們證實確有此事，才成為此案的關鍵性證據。

調查結果顯示，女童因父母工作繁忙，平日寄宿在幼兒園，周末才接回家。2018年6月的某個星期五下午，女孩放學後回到幼兒園，在三樓的房間裡整理東西時，王男闖入房間並將門關上，當時她試圖離開卻被直接攔住。

女孩害怕大叫時，王男用手掩住她的嘴，並將她壓倒在床上，脫掉她的褲子和內褲，她試圖反抗，卻直接被打了一個巴掌，並警告如果再反抗就會殺掉她全家。事後，王男威脅不准告訴任何人，否則就會打死她，就算告訴了父母「他們也不會相信你」。

母親指出，女兒告訴真相後，她曾試圖找到王男進行談判，但他否認此事，還囂張表示「是又怎麼樣，孩子已經長大了」。一個月後，女童表示不希望再有人受害，於是母親直接帶她去當面對質，豈料王男與妻子拒絕交談，於是決定報案處理，希望王男能得到法律制裁。

檢方認為，王男涉嫌對未滿14歲的幼女進行性侵，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以強姦罪追究刑事責任。目前，涉事的幼兒園已經關門，王男在2023年10月11日已被警方刑事拘留，全案將於8月2日進行開庭審理。