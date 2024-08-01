美國911恐攻主謀已招認　「認罪協議」將免除死刑

▲911恐攻事件主謀穆罕默德已認罪。（圖／取自維基百科／公有領域）

記者陳香菱／綜合報導

震驚全球的美國911恐怖攻擊事件，在31日終於有最新進展。美國國防部指出，被控為911恐攻主謀的穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）和另外2名共謀已招供，認罪協議中以「免除死刑」作為交換條件，改以無期徒刑審判。

根據路透社，美國國防部在31日指出，蓋達組織（al Qaeda）的前作戰司令官穆罕默德、阿塔希（Walid bin Attash）、豪薩維（Mustafa al-Hawsawi）已經同意認罪。一名美國官員指出，「認罪協議幾乎就是只要認罪，就能交換取消死刑」，有可能會提出無期徒刑的請求。

美國國防部聲明表示，目前這項協議的細節不會立即公布。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）譴責了認罪協議，拜登政府在恐怖主義面前表現怯懦，「唯一比與恐怖分子談判更糟糕的事情，就是在他們被拘留後與他們談判！」

▲美國911恐怖攻擊事件當時慘況。（圖／達志影像／美聯社）

參議院情報委員會2014年報告指出，穆罕默德至少被水刑183次。有不少人質疑，他遭到中央情報局（CIA）的刑求後，是否可以受到公平審判。

2001年9月11日上午，蓋達組織（Al-Qaeda）恐怖分子挾持4架民航客機，其中3架分別撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）和美國國防部，另一架則被機組員制伏並墜落在賓州，共釀成近3000人死亡，蓋達組織對美國本土的攻擊行動，使美國陷入了長達20年的反恐戰爭。

穆罕默德已認罪是2001年911恐攻的主謀，除了策劃摧毀雙子星大樓（Twin Towers）行動外，他也聲稱，曾協助過1993年造成6人死亡的世貿中心（World Trade Center）爆炸案，並在2002年用「神聖的右手」，親手斬首美國記者丹尼波爾（Daniel Pearl）。