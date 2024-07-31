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美軍發動防禦性空襲　伊拉克巴比倫基地4人喪命

▲▼駐伊拉克美軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 駐伊拉克美軍。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國官員表示，美軍今天已對試圖發射無人機的戰鬥人員發起「防禦性」空襲，因美方認為無人機會對美國和其盟軍構成威脅。伊拉克消息人士稱至少有4人喪命。

法新社報導，今天這起空襲是美軍自2月以來首度發動空襲，當時美軍擊斃一名親伊朗的「真主黨旅」（KataibHezbollah）指揮官，此人參與襲擊駐伊拉克美軍。

這名美國國防官員在不願透露姓名的情況下表示，駐伊拉克美軍今天晚間在巴比倫省（Babylon）發動防禦性空襲，「鎖定企圖發射單向攻擊無人空中系統的戰鬥人員」。

他表示，美軍中央司令部（US Central Command）判定這些無人機會「對美國和盟軍構成威脅」。

這名消息人士說，「我們保有自主防禦的固有權，會毫不猶豫採取適當行動。」

由多個前伊朗準軍事團體組成、已整併至伊拉克安全部隊的什葉派民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）稍早表示，明顯的飛彈攻擊造成巴比倫一座基地4人死亡，但並未提及企圖從地面發射無人機。

人民動員透過聲明表示：「目前消息指出，兩名巡邏兵遭到無人機發射的飛彈鎖定。」（實習編譯：林亭宇／核稿：李佩珊）

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