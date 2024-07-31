別躲浴室！搜救犬「阿卡」拍宣導短片　揭火場3大錯誤逃生觀念

記者吳世龍／高雄報導

有鑑於彰化北斗出租套房3死2傷及高雄公寓1死的火災傷亡憾事，高雄市消防局請出搜救犬Aka–阿卡，拍攝一支宣導短片，來提醒大家「3個火場應變的NG行為」！倘若火災發生當下如無法逃生時，要設法保護自己，不要受到火場濃煙的波及！

▲高雄市消防局請出搜救犬Aka–阿卡，拍攝一支宣導短片，提醒大家「3個火場應變的NG行為」。（圖／記者吳世龍翻攝）

一、火場應變三大錯誤樣態說明：

錯誤1.向上逃生：濃煙每秒上升3-5m，遠高於人往上移動速度，且越往高處，濃煙的溫度、毒性越高、也越致命。錯誤的逃生方向，反而更容易受到煙的波及。

錯誤2.躲在廁所：廁所的門及天花板，多半是塑鋼門，該材質遇高溫易融化，致濃煙竄入，或從門下方的通風口灌入，一旦濃煙侵入就會窒息死亡。

錯誤3.穿越濃煙：濃煙是火場頭號殺手，其成分不僅含有一氧化碳、氯化、甲醛等有毒致命成份，同時帶有高溫，穿越濃煙有極大的傷亡風險。

二、正確避難求生原則：

火場中所有的思考跟行動原則就是避開濃煙。當身陷火場還看得到火，表示此時致命濃煙尚未產生，可以迅速逃生。但當火場中已經濃煙密布，不應嘗試穿越濃煙，而是應該避開濃煙，而避開濃煙最有效的方式便是關門避難，等候消防隊的救援。