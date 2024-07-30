新竹城隍廟龍鯉雕像遭「屁孩跨坐頭」　民俗專家警告2大恐怖後果

▲一名年輕男子昨日爬上城隍廟的龍鯉雕像，並跨坐其頭上，行為非常不敬。（翻攝自臉書新竹大小事）

圖文／鏡週刊

新竹都城隍廟廣場中央的龍鯉池中，有一座高達約5公尺的龍鯉雕像，象徵著當地的風水寶地。昨（29日），卻有一名身穿黑衣、戴口罩的「屁孩」，攀爬並跨坐在這座龍鯉雕像上，完全無視街頭人來人往眾人眼光，引起民眾和網友的強烈譴責。

這名行為嚴重侮辱、挑釁城隍爺的男子，爬上城隍廟前廣場的龍鯉雕像後，還直接跨坐在龍鯉頭上。輕浮舉止被目擊民眾拍下，並PO網公審，男子隨即遭到炎上。

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照片也被轉發到臉書社團「新竹大小事」，引來許多網友們撻伐，留言中不乏「很沒教養」「城隍爺可以考慮把他收了」「水準很低」「暑假到了～潑猴出沒！」等評論，對男子的行為表達不滿。

也有知情民眾留言表示，這名男子常常到店家鬧事，時而正常，時而不正常，「很常進店家或者對路邊的機車騎士吼叫，叫過警察，警察只說沒有傷害到人就沒辦法抓他，他也很常在文昌街出現，應該已經30幾歲了」。

而對於該男子此次之行為，新竹都城隍廟張姓機要祕書指出，龍鯉雕像被這樣爬上去，此一不尊重龍鯉和不禮貌的行為非常不可取；民俗專家黃有福更是痛批，這種攀爬、跨坐的行為雖然未對龍穴造成實質破壞，但已經嚴重挑釁及侮辱到城隍爺，對神明極為不敬。儘管這名男子戴著口罩，仍無法逃脫城隍爺的神罰，未來恐怕會運勢低迷，身體健康也可能出現問題，應該誠心向城隍爺認錯，祈求原諒才能化解不利影響。

警方表示，經檢查後發現該雕像並未損壞，但該名男子為轄區內常酗酒、行為失控的民眾，警方已掌握其身份，將依社維法進行裁處並予以警告。同時，警方呼籲民眾勿隨意攀爬公共設施，以免觸法並確保自身安全。

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