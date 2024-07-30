快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

▲部分地區午後出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（30日）下午5時38分、40分針對6縣市連續發布大雷雨即時訊息，降雨到晚上上，並針對新北市三峽區發布災防告警，警戒時間2小時。

氣象署指出，新北市、桃園市大雷雨持續時間至晚間6時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市大雷雨則持續時間至晚間6時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲6縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至晚間7時38分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今天台灣附近轉偏南風，各地為多雲到晴，僅台東、恆春偶有零星降雨，午後因熱力作用，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息

影響時間：30日白天

＊警戒區域：新北市、桃園市

山區暴雨

影響時間：30日下午至30日晚上

＊警戒區域：新北市三峽區

大雷雨即時訊息

影響時間：30日白天

＊警戒區域：雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市