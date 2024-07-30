以為是日本特產！他收到「飯店咖啡和茶包」傻眼...網揪1點不挺

▲原PO收到朋友從日本帶回來的禮物，沒想到打開一看竟是「飯店茶包」。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

不少人出國遊玩都會採買伴手禮分送親朋好友，讓親友們感受到被「放在心上」的暖意，不過就有一名大陸網友吐露，近日他收到朋友從日本帶回來的禮物，沒想到打開一看竟是「飯店茶包」，讓他相當無語。

一名大陸網友在社群平台發文表示，剛從日本旅遊回國的友人，近日打電話邀約他見面，說要拿一些日本的咖啡包與茶葉給他，他原以為會是當地的特產，怎料拿到伴手禮後拆開一看，才發現裡面裝著「各種飯店送的免費咖啡、茶包」。

原PO透露，這並非對方第一次送這些東西，但又不知道該如何拒絕友人的好意，讓他覺得壓力很大，「我不喜歡欠人情，但這......我也用不上啊！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「絕交吧」、「真有人拿這個送人嗎，好奇葩」、「你不喜歡就直接拒絕」、「下次你住飯店也收集了送她呀，就說發現她有這嗜好。一次性拖鞋盥洗用品收集一包，就說帶了很多國外的日用品」、「就是想到就送給你了，你這麼內耗幹嘛？」「你直接說，這是不值錢的東西，不算人情，讓他知道。」

不過也有人認為，問題出在原PO身上，「以前有給你帶過這些，問你要不要就是預設你知道是飯店的，因為以前送的你收下了沒有拒絕」、「因為沒有明確拒絕導致對方也不知道你不喜歡啊，以前送你都收下了肯定覺得你可以接受啊，然後當你好朋友才繼續送吧。」

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