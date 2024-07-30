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孫安佐帶瓦斯火槍上信義區！被依「槍砲罪」移送　送驗結果曝光

▲▼孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫安佐因自製瓦斯火槍一案，被移送地檢署偵辦。（圖／記者黃克翔攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐先前因攜帶火槍到信義區一事，遭檢警赴家中等處查扣火藥、瓦斯火槍等物，並依照《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，諭令30萬元交保，但警方將火槍送往刑事局檢驗卻發現，火槍無動能驅使，不符合條例中槍枝的定義，若最終確定火槍沒有殺傷力，將不構成槍砲罪。

回顧整起案發經過，孫安佐6月16日攜帶瓦斯火槍到台北市信義區，試圖實測火槍，遭同行的朱姓經紀人當場制止，但此舉仍引發外界關注。

北檢於事發3天後，指揮北市刑大、信義分局員警兵分兩路前往孫家、朱姓經紀人家中進行搜索，在現場查扣一包黑色火藥、匕首以及瓦斯火槍，而孫安佐則是在孫鵬的陪同下，被帶回市刑大接受警詢。

市刑大警詢完畢後，依照《槍砲彈藥刀械管制條例》將孫安佐移送台北地檢署，檢方則於6月19日深夜諭令孫安佐以30萬元金額交保，限制住居並責付孫鵬。

警方事後將查扣到的瓦斯火槍送驗，但刑事局鑑識中心槍彈股發現，該把瓦斯火槍不僅無火藥擊發能力，也沒有空氣擊發能力，唯一的功能僅能噴一點點火，跟《槍砲彈藥刀械管制條例》中定義的槍枝完全不符合，若最終刑事局確認火槍不具有殺傷力，孫安佐將不構成槍砲罪。

▲▼檢諭令孫安佐30萬元交保　限制住居並責付孫鵬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲檢諭令孫安佐30萬元交保　限制住居並責付孫鵬。（圖／記者呂佳賢攝）

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