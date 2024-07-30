1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

▲馬來西亞一名醫師警告有一款咖啡千萬別喝。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

馬來西亞一位知名的網紅醫師阿末三漢（Dr Samhan）近日警告，不要喝名為「宋谷咖啡」（Kopi Songkok）的即溶咖啡，因為這款咖啡100％有毒！原來咖，這款咖啡含有處方藥物成分「昔多芬」（Sildenafil），若攝取過量恐會導致頭痛、噁心和腹瀉等症狀，嚴重時甚至會引發中風或死亡。

根據大馬的《星洲網》報導，阿末三漢在近日接連在TikTok、X平台警告民眾不要喝宋谷咖啡，他說這種咖啡含有處方用藥昔多芬。他表示儘管馬來西亞衛生部已明令禁止販售這款「百分之百有毒」的咖啡，但仍有許多民眾持續飲用。

阿末三漢並進一步指出，昔多芬會導致血管擴張，進而引發血壓急遽下降，若未經醫師處方、擅自使用不當劑量，除了上述副作用外，還可能出現肌肉疼痛、心跳加速等症狀，情況嚴重者甚至有中風或死亡的風險。

阿末三漢表示，先前拍了TikTok短片後，收到許多網友分享飲用這款咖啡後的狀況，像是有網友界表示，自己的父親非常喜歡這款咖啡，但去年突然中風，醫生檢查後發現腦部積血，認為是長期飲食不良引起。另外，還有網友表示，他曾在夜班時喝過一次這種咖啡提神，隔天就因血壓升高而住進醫院，並伴隨發燒長達一週之久，自此之後再也不敢碰任何咖啡。

依據國內衛福部資料，昔多芬又譯為「西地那非」，除了會造成低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊等副作用，還可能和某些藥物產生交互作用，令血壓降到危險水平，另外，新加坡健康科學局（Health Science Authority，HSA）過去也曾示警，包括Kopi Jantan Ali Macca、Kopi PanggungAl-Ambiak 天然草藥咖啡和Berry Jaga咀嚼糖都含有昔多芬、他達拉非（Tadalafil）等用於治療性功能障礙的藥物，已要求下架並呼籲民眾切勿購買。

▲馬來西亞一名醫師警告有一款咖啡千萬別喝。

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