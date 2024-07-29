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金管會明宣布開放主動式ETF　初期採全透明揭露投組

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

金管會拍板開放主動式及多重資產ETF，明天將由副主委陳彥良親自出席例行記者會公布開放架構。據悉，金管會定調，主動式ETF初期擬採全透明揭露投資組合內容，另亦將開放多重資產ETF，未來投資人買一檔ETF，即可同時投資到股票及債券。

壯大資產管理市場，投信業引頸期盼台灣開放主動式ETF，金管會經過審慎研議，已拍板開放主動式及多重資產ETF，預計於明天金管會例行記者會上，由陳彥良對外說明開放架構。

目前國際市場上，主動式ETF有採全透明及半透明揭露等不同作法，所謂全透明即會每日對外揭露投資組合內容，如美國即採全透明為準。

據了解，證交所及投信投顧公會參考國際市場後，建議台灣主動式ETF初始採全透明揭露，對投資人權益較有保障，考量台灣環境，金管會亦傾向主動式ETF投資組合公開透明化，因此初期將採全透明公開揭露投資組合，後續視市場運作，再評估是否開放如半透明揭露等。

金管會明天亦將宣布開放多重資產ETF，現行ETF僅能單純投到股票、或單純投資債券，無法「混搭」，未來開放多重資產ETF後，投資人將可買一檔ETF，即可同時投資到股票及債券。

金管會拍板開放主動式及多重資產ETF，牽動「證券投資信託事業管理規則」等法規修正，後續證交所及投信投顧公會亦要配合修訂規範，投信業者電腦系統則要進行修改作業。

金管會預估，法規面可在今年底前完備，外界預期，最快明年主動式ETF商品將可正式於台灣市場問世。

根據金管會調查，國內投信業者中，有15家有意推主動式ETF商品，另還有1、2家外商業者過往並未在台灣推出被動式ETF商品，但若主動式ETF產生，將會有動力嘗試。初步估計，台灣主動式ETF市場規模將可望逾新台幣2000億元。

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