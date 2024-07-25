嘉義縣新農民培育「一季園主」　拉拔青年有效從農

▲▼ 嘉義縣推新農民培育「一季園主」研習課程助青農投入精緻農業行列，傳承農業文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

以農業為根基的嘉義縣，近年積極致力於扶植精緻農業人才，縣長翁章梁與10位青年園主，於太保市溫室舉行甜瓜、迷你小西瓜「定植活動」，為第七屆「一季園主」研習課程活動暖身。

「謝謝一季園讓新手農夫能體會農業的辛苦，享受收成的快樂。」翁章梁指出，參與一季園主的素人必須先在農業部農業試驗所經過三週的密集專業課程，內容包含種苗、栽種、管線、電路、經營管理等，甚至是涵蓋養蜂與溫室簡易維修；協會則負責田間實作期間，提供栽培技術與行銷通路指導，縮短素人創業摸索期，讓學員畢業後能繼續在農業領域一展長才。

其中10位青年園主中，就有4位來自嘉義縣，來自太保市的徐方家宏分享，家中就有種植小番茄，本次與哥哥一起前來學習，他笑說，哥哥都已經貸款搭溫室了，頭都洗下去了，一定要一起努力！

另外，來自苗栗夫妻檔陳秋月與先生何慶賢也一同參與本次計畫，陳秋月分享，夫妻都是半路從農，她自幼教轉換跑道，先生則是從科技業轉職，因初踏入農業領域，還有很多不足需要再精進，很高興能有機會跟著大家一起學習、相互交流。

定植過程中，由翁章梁帶領農業處長許彰敏、太保市農會總幹事黃靜玉、嘉義縣精緻農業協會理事長吳世彥及10位青年園主，共同手植送禮首選的甜瓜及迷你小西瓜苗，象徵嘉義縣的優質農產品早已在消費市場中打下一片天地；協會希望透過已連續7年的「一季園主」系列學習課程，培訓更多的青年朋友投入精緻農業行列，傳承農業文化。

本活動由農業部農業試驗所主辦，結合嘉義縣精緻農業協會協辦的「新農民培育之育成基地-設施產業技術轉譯種子人才培育」計畫補助，協會無償提供參與研習的學員，土地、設備及完整的栽培技術，透過綜合性的培訓，能幫助返鄉青農從零開始學習，使他們順利跨過起步的門檻。