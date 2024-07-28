　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美選手開箱「價值41萬」奧運大禮包！　夢幻陣容最貴是這件

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 美國選手開箱奧運禮包。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運美國代表隊選手入住選手村後，紛紛拍攝他們收到的奧運大禮包開箱影片，他們每人獲得近百份品牌提供的免費產品，總價值約1萬2600美元（約新台幣41.3萬），包括名牌服飾、太陽眼鏡和手錶，其中最昂貴的就屬開幕和閉幕式的服裝，一件外套就要998美元（約新台幣3.3萬）。

@mariahdenigan03 Team USA Surprise Haul!!! #olympicvillage #paris2024 #teamusa #gearhaul @Oakley @Ralph Lauren @Corkcicle @Hamilton Watch ♬ original sound - Mariah Denigan

《紐約郵報》報導，21歲游泳選手迪尼根（Mariah Denigan）拍攝4段開箱影片，炫耀她和其他591名美國隊選手抵達選手村後收到的大量產品，包括總價值600美元的名媛金卡戴珊塑身衣品牌SKIMS的11項產品，約2250美元的34項NIKE產品，以及價值8000美元的時裝品牌雷夫．羅倫（Ralph Lauren）28件衣服。

此外，美國選手還拿到價格約1750美元的20項產品，包括2副運動眼鏡品牌Oakley的太陽眼鏡，以及一只漢米爾頓（Hamilton）手錶，官網上類似款式要價1045美元。32歲排球選手庫克（Kelsey Robinson Cook）秀出手錶並稱，「我通常會送給我爸。」

@tjdefalco_8 Gear haul part 1-skims! #usa_tiktok #usa #usavolleyball #teamusa #roadtoparis2024 #olympics #volleyballplayer #volleyball #tryonhaul ♬ Vlog Video work Fashionable BGM(847726) - Tsuyoshi_san

27歲排球選手德法爾科（TJ DeFalco）24日也在TikTok上傳影片，在鏡頭前邊笑邊從SKIMS行李袋中拉出一件印有美國國旗的白色緊身褲，至今累積逾32萬觀看。

20歲輕艇選手萊布法斯（Evy Leibfarth）也在影片中分享SKIMS行李袋中的禮物，包括價值148美元的奧運主題浴袍；另一段獲得520萬觀看的影片中，她還秀出NIKE的禮物，有一雙55美元的白色拖鞋、2雙運動鞋、6件短褲、10件運動上衣和2頂帽子等等。

雷夫．羅倫為美國隊選手提供名貴服裝，例如價值498美元的緞面飛行夾克、398美元的針織衫和開幕式及閉幕式上的服裝，每人兩套要價5000美元，官網上光是開幕式的西裝外套和閉幕式的夾克就分別要價998美元，是所有禮物中最昂貴的。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／火燒嘉義朴子果菜市場！猛燃畫面曝　消防緊急灌救
跳水王子的毛衣織好了！IG秀完成圖：我會繼續編織
國外粉絲為了她學中文！　戴資穎收到卡片：很感謝
超殺戴資穎再現！犀利攻勢讓對手跪地　拿首勝笑了
快訊／成大考古隊找到了！上山遇凱米失聯4天
快訊／北市路樹突斷裂！樹幹砸穿擋風玻璃　副駕孕婦送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰總理PO文秀國際旅客排名　台灣61萬人次排第7「國旗被空白」

快訊／日本福岡直升機「空中墜毀」　機上2人當場死亡

全日空79人客機起飛後急降大阪　雙螺旋槳「只剩單側轉動」

華爾街「知名大空頭」涉嫌詐欺！美官方出手　最重判370年

跳水王子的毛衣織好了！IG秀完成圖　親上火線回應：我會繼續編織

以色列轟炸黎巴嫩　批真主黨攻擊足球場「跨越所有紅線」

巴黎奧運媒體中心傳「炸彈威脅」　鐵路公司：列車29日恢復正常

美選手開箱「價值41萬」奧運大禮包！　夢幻陣容最貴是這件

波音747貨機南韓起飛「飄燒焦味」　急降北海道新千歲機場

川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

奧運開幕最糗出包！　全球直播「五環旗掛反」

泰總理PO文秀國際旅客排名　台灣61萬人次排第7「國旗被空白」

快訊／日本福岡直升機「空中墜毀」　機上2人當場死亡

全日空79人客機起飛後急降大阪　雙螺旋槳「只剩單側轉動」

華爾街「知名大空頭」涉嫌詐欺！美官方出手　最重判370年

跳水王子的毛衣織好了！IG秀完成圖　親上火線回應：我會繼續編織

以色列轟炸黎巴嫩　批真主黨攻擊足球場「跨越所有紅線」

巴黎奧運媒體中心傳「炸彈威脅」　鐵路公司：列車29日恢復正常

美選手開箱「價值41萬」奧運大禮包！　夢幻陣容最貴是這件

波音747貨機南韓起飛「飄燒焦味」　急降北海道新千歲機場

川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

快訊／國3北向名間段6車連環撞　占2內車道後方車流回堵1K

曾打算租房一輩子！53歲馬力歐積蓄全投入買房　爆老婆看一次就下斡旋

老翁關子嶺登山健行迷失南消搜尋脫困　家屬親自向消防人員感謝

颱風淹髒水藏細菌、微生物！醫示警小心「3大常見皮膚病」

加錢騙砲男大生口罩蒙眼！他陣前反悔仍被硬上　淫男判3年2月

黃仲崑赤裸上身露超大胸肌！　「青澀當兵照」曝網驚呼：帥得不像話

泰總理PO文秀國際旅客排名　台灣61萬人次排第7「國旗被空白」

快訊／日本福岡直升機「空中墜毀」　機上2人當場死亡

快訊／火燒嘉義朴子果菜市場！鐵皮屋猛燃畫面曝　消防緊急灌救

2024輕井澤必去景點！隱居白雪世界喝咖啡、石之玻璃教堂是求婚聖地

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」

加拿大女足無人機拍對手　小組扣6分教練禁賽

跳水選手一上岸就急著沖水！　背後原因曝

對手藥檢沒過！　台灣吳詩儀晉級8強

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

澳曲棍球員訓練受傷　為參加奧運「截肢」

奧運選手村漏水！日選手睡一半紙板床濕透

巴黎大停電？市區一片黑畫面瘋傳

佐科威訪印尼台灣鞋廠　宣布1.6萬雙鞋出口美國

民主黨內鬥！　拜登1招報復歐巴馬、裴洛西

等嘸接駁車！巴西16歲「滑板天使」超抓狂

以色列戈蘭高地遇襲10死　以色列：全面戰爭將來臨

選手村「生肉」直接端上桌　英國怒自聘廚師

奧運選手「踢對手鼠蹊部」　畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

對手藥檢沒過！　台灣吳詩儀晉級8強

對手藥檢沒過！　台灣吳詩儀晉級8強

台灣拳擊女將吳詩儀27日以5比0淘汰南韓名將吳妍智晉級16強之後，下一輪對手、奈及利亞22歲女將奧貢塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore）如今因為藥檢沒過，遭到禁賽。這也讓吳詩儀取得直接晉級8強資格。

角田夏實奪日本奧運首金破年紀最大紀錄

角田夏實奪日本奧運首金破年紀最大紀錄

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」

加起來「104歲」對決！

加起來「104歲」對決！

大坂直美奧運女單首輪輸前德國球后遭淘汰

大坂直美奧運女單首輪輸前德國球后遭淘汰

關鍵字：

奧運禮包美國代表隊品牌產品開箱影片社群網路2024奧運國際

讀者迴響

熱門新聞

明「全台下2天」　雨最大地區曝

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面