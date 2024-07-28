美選手開箱「價值41萬」奧運大禮包！　夢幻陣容最貴是這件

▲ 美國選手開箱奧運禮包。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運美國代表隊選手入住選手村後，紛紛拍攝他們收到的奧運大禮包開箱影片，他們每人獲得近百份品牌提供的免費產品，總價值約1萬2600美元（約新台幣41.3萬），包括名牌服飾、太陽眼鏡和手錶，其中最昂貴的就屬開幕和閉幕式的服裝，一件外套就要998美元（約新台幣3.3萬）。

《紐約郵報》報導，21歲游泳選手迪尼根（Mariah Denigan）拍攝4段開箱影片，炫耀她和其他591名美國隊選手抵達選手村後收到的大量產品，包括總價值600美元的名媛金卡戴珊塑身衣品牌SKIMS的11項產品，約2250美元的34項NIKE產品，以及價值8000美元的時裝品牌雷夫．羅倫（Ralph Lauren）28件衣服。

此外，美國選手還拿到價格約1750美元的20項產品，包括2副運動眼鏡品牌Oakley的太陽眼鏡，以及一只漢米爾頓（Hamilton）手錶，官網上類似款式要價1045美元。32歲排球選手庫克（Kelsey Robinson Cook）秀出手錶並稱，「我通常會送給我爸。」

27歲排球選手德法爾科（TJ DeFalco）24日也在TikTok上傳影片，在鏡頭前邊笑邊從SKIMS行李袋中拉出一件印有美國國旗的白色緊身褲，至今累積逾32萬觀看。

20歲輕艇選手萊布法斯（Evy Leibfarth）也在影片中分享SKIMS行李袋中的禮物，包括價值148美元的奧運主題浴袍；另一段獲得520萬觀看的影片中，她還秀出NIKE的禮物，有一雙55美元的白色拖鞋、2雙運動鞋、6件短褲、10件運動上衣和2頂帽子等等。

雷夫．羅倫為美國隊選手提供名貴服裝，例如價值498美元的緞面飛行夾克、398美元的針織衫和開幕式及閉幕式上的服裝，每人兩套要價5000美元，官網上光是開幕式的西裝外套和閉幕式的夾克就分別要價998美元，是所有禮物中最昂貴的。