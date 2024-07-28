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首例！南京官方協調爛尾樓開發商集中退款

▲▼首例！南京官方協調爛尾樓開發商集中退款。（圖／翻攝微博）

▲江蘇南京的珠江四季悅城建案停工已2年。（圖／翻攝微博）

文／中央社台北28日電

中國爛尾樓問題嚴重，江蘇南京官方近月針對一個爛尾樓項目，協調開發商集中向買家退還頭期款，成為中國首例。中國媒體報導形容，這給其他有類似情況的地方提供了希望和樣板，也讓獲退款的民眾有重新購房的機會。

中國媒體界面新聞27日報導，江蘇南京的珠江四季悅城建案停工2年後，官方宣布業主們可以退房退頭期款。這是中國住宅項目停工後由官方協調集中退房退頭期款的首例。

報導表示，一位網友今年6月19日在人民網留言板上投訴，標題為「協助我退房」。他表示，自己於2022年8月底花人民幣14.1萬元（約新台幣63.8萬元）認購珠江四季悅城G104地段鼎瑞嘉苑1棟401，但建案停工2年，又無法退房，「我的14.1萬元還是東拼西湊來的，說不退就不退，一點誠信沒有」，要求政府出面幫助他。

南京市江寧經濟技術開發區於7月11日下午回覆稱，於今年5月17日、5月24日組織開發商會談協商，明確提出交房日期前啟用G104監管帳戶資金啟動退房流程。2024年6月4日再次召開珠江G104購房矛盾協調會，督促開發商拿出退房方案並說明時間。

該回覆又指，會後經珠江公司總部商議，開發商表示只退房款，沒有按揭貸款利息補償，目前已有大部分業主與開發商簽訂相關協議。有關當局已與開發商溝通協商，建議開發商向上述投訴人退還頭期款。

報導表示，這顯示南京江寧經濟技術開發區於今年5月已與開發商協商啟動退房流程，退房資金來自監管帳戶，只退房款，不退利息。

珠江四季悅城是珠江投資集團在南京的第一個項目，包含商業中心、研發辦公室、住宅等，當初擬投資100億元。

兩個住宅用地G98（悅鳴嘉苑）和G104（鼎瑞嘉苑）分別於2021年、2022年陸續開賣。悅鳴嘉苑原定於2023年6月底交付，鼎瑞嘉苑原定今年6月交付。

但在2023年1月，有業主投訴悅鳴嘉苑於2022年7月已經停工。因為交付無期，開發商提議將悅鳴嘉苑業主置換到鼎瑞嘉苑。

但沒多久，鼎瑞嘉苑也停工。

一位業主稱，官方回覆是因工程總承包商蘇中建設受到恆大公司影響而停工，其後珠江集團與蘇中建設解除合同，正在確定新的工程總承包商。但建築還是沒如期交付，其後官方介入協調。

報導形容，這是官方推動下，中國首例集中退房和退頭期款，獲退款的買家有重新入場的機會，也給其他有類似情況的地方提供了希望和樣板。

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