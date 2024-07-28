15歲少女摩鐵戰3男！她喊：隨便都可以　無套4P蓋棉被拍性愛片

▲台中15歲少女激戰3男，其中一名未成年的少年挨告，連帶其母親要賠15萬元。（示意圖／翻攝自圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中15歲少女小詩(化名)受邀，和3名男性友人進旅館輪番激戰，其中陳姓少年還拿手機拍攝過程，被小詩母親發現後告上法院，對陳姓少年和其母親求償20萬。台中地院審理，判陳和陳母需連帶賠償小詩10萬元、賠小詩母親5萬元。可上訴。

判決指出，陳姓少年於2022年10月23、24日間，夥同江、黃姓男友人，約15歲少女小詩上旅館，進房後她1人輪番激戰3人，陳還拿手機在一旁攝影，被小詩母親發現後報警提告，對陳姓少年和陳母求償共20萬撫慰金。

全案審理時，陳辯稱「我沒有做，為何要賠償」，而陳母則未出庭也未表示意見。不過江姓友人在警詢時證稱，當天他原本和陳、黃3人聊天，後來陳要他去載小詩過來後，又提議上旅館，小詩也表示「隨便都可以」，4人便騎著兩台機車到一處旅館，進房後各脫各的衣服，小詩先和他無套發生關係，都還沒結束，中途小詩就轉而找黃、陳兩人發生關係。黃姓友人則證稱，3人和小詩激戰時都沒戴套，後來他們還加時間，共花費900元房錢。

陳在少年法庭也自承當時在一旁拍攝，表示「我有拍照，但拍照的影像中，他們是在棉被裡面生性行為」，影片中也僅見棉被鼓起的畫面。

法官認為，江、黃兩人在警詢時，雖對3人與小詩發生關係的順序描述不同，但對其他主要情節描述一致，判定陳和小詩合意性交，並拍攝小詩和其他人在棉被裡激戰的畫面，已侵害小詩的性自主權和隱私權，也讓小詩母親對女兒的遭遇感到心疼焦慮，要費更多的心力輔導、教養，侵害了她的監護權，審酌陳案發時未滿18歲，目前接受感化教育，之前在工地工作，每月收入2、3萬元，陳母無工作在家照顧小孩，判母子倆要連帶賠償小詩10萬元、賠小詩母親5萬元。可上訴。