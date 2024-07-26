日系車企在中國銷量下滑　本田汽車關停2家工廠

▲本田汽車（HONDA）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

日系車企不敵中國電動車品牌攻勢，在中國銷售量大幅下滑。本田汽車（Honda）日前迎來重大調整，即將關閉或停產在中國的7家汽油車工廠中的2家。位於廣東省廣州市的工廠將於10月關閉，位於武漢的工廠將於11月停產休業，工廠內零部件生產和研究設施保留。

據《第一財經》報導，根據規劃，本田汽車將通過關閉工廠等舉措，把中國的汽油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛，減產約50萬輛，相當於本田全球產能的一成。當前日系車在中國明顯陷入低迷的局面，本田此次減產將在日本車企中創下最大規模紀錄。

本田公司發言人表示，此舉是本田回應中國市場變化的一部分。隨著中國汽車市場特別是新能源汽車市場的快速發展，本田正面臨來自中國自主品牌的強烈競爭壓力。

7月3日，本田中國公布2024年6月和上半年終端汽車銷量。數據顯示，2024年6月本田在中國的終端汽車銷量為68966輛，較去年同期下滑39.04%；1到6月為415906輛，較去年同期下滑21.48%。

隨著新能源自主品牌競爭力不斷提升，日系合資品牌在華市占率正逐步減少。乘聯會數據顯示，今年6月，日系車在華銷量約為25.19萬輛，年減25.3%；今年1到6月，日系車在大陸累計銷量約為146.60萬輛，年減12.4%。

與之相對應地，中國汽車工業協會發布數據顯示，今年上半年，新能源汽車產銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，比去年同期分別增長30.1%和32%，市場佔有率達到35.2%。

除了中國市場，在日系車企曾經引以為傲的東南亞市場，中國新能源車企的攻勢也正進一步加大。今年6月，日本汽車製造商鈴木汽車、速霸陸（Subaru）汽車雙雙宣布將關閉泰國工廠。7月，本田汽車宣布在泰國的汽車年產能將從27萬輛下降一半以上。而包括比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車、深藍汽車等多家中國新能源車企已陸續將泰國工廠投入生產，且上半年總體銷量穩步上漲。