快訊／涉貪遭重判！顏寬恒喊「難以接受」：這是最大冤枉，會提上訴

記者白珈陽、鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中中二選區立委顏寬恒涉犯貪汙罪、偽造文書罪嫌，分別被判處7年10月有期徒刑，褫奪公權3年、6月有期徒刑；可易科罰金。稍早，顏寬恒臉色凝重現身召開記者會，並強調對於判決難以接受，「這是最大的冤枉」，將會針對貪汙、偽造文書部分提出上訴。

▲顏寬恒。（圖／記者鄧木卿攝）

顏寬恒聲明全文：

我以沉重的心情，向大家鄭重聲明，有關本案對我的指控，我感到極度震驚與遺憾。作為一位中華民國的立法委員，我一直以來秉持清廉、公正、誠信的原則，努力為人民服務。然而，現如今卻因為一些莫須有的指控而身陷訴訟紛爭，我必須在此表明我的清白，並強調這些指控的荒謬。

司法應該是公正無私的，應該依照法律和事實來進行審判，而不是受到政治力量的干預和操控。

因林姓助理長期義務協助服務地方，自願無償擔任寬恒地方服務的助理，正好在106年有一名助理離職，所以將林姓助理補進公費助理名單，且其所收到的薪資都在林姓助理的帳戶內原封不動、連提領紀錄都沒有，在地鄉親都知道，我們服務團隊陣容相當龐大，每月除了公費人員外，我們都必須要自掏腰包倒貼助理費，說我詐領助理費，就是對我莫大的侮辱。

至於房子買賣，我完全沒有假買賣的動機，因為選舉而多次被政治操作，住家周邊整天被釘哨騷擾，嚴重影響我的家人和小孩、太太跟媽媽的生活安全，為了保護他們，我決定要賣掉這棟房子，無論多便宜我都願意賣。我完全沒有假買賣的動機！

我深信，事實終將戰勝謊言、真相終將大白於世、正義終將伸張。儘管當前的困境無比艱難，但我堅信我的清白和無罪，我會繼續通過法律救濟，堅決捍衛我的名譽和權利。我也要感謝所有支持和相信我的朋友們，感謝你們在這段艱難的時期給予我的鼓勵和支持，你們的信任和支持是我堅持下去的最大動力。我會繼續堅守我的信念，為了國家的發展和人民的福祉，努力奮鬥，絕不退縮。