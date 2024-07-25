凱米發威！嘉義仁義潭白色地標旁巨樹倒了　心痛畫面曝

▲仁義潭白色地標級40年老樹倒地。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

供應大嘉義區民生及工業用水的番路鄉仁義潭水庫，不僅是外地遊客必賞景點，更是當地民眾夜間賞景運動休閒好去處，25日上午民眾發現位於白色精神地標旁大樹疑似不堪風雨摧殘，應聲倒地，業管單位台水第五區處接獲通報已就安全考量先派人拉起封鎖線，等颱風過後進行移除，未來將再評估種植種類。

▲ 仁義潭興建完工時，白色精神地標與40年老樹就同時存在。（圖／翻攝維基百科）

台水第五區處副處長蕭博元表示，大約25日上午8時接獲通報，因大雨造成土壤鬆軟，造成大樹根部抓地力小於上部樹枝葉受風力，所以傾倒，該樹樹齡約40年，是仁義潭水庫興建時造景一併種植的，已經有請廠商先協助處理，等雨小一點之後再來移除，移除後會再評估種植何種植栽比較合適。

▲ 仁義潭白色地標級40年老樹不敵凱米風雨。（圖／讀者提供）

仁義潭水庫於1980年開始興建，1987年完成開始蓄水，仁義潭水庫位於嘉義縣番路鄉八掌溪上游屬離槽水庫，總容量達2,782萬立方公尺，滿水位面積達2.3平方公里，有效容量2,585萬立方公尺，且與蘭潭水庫串聯運用，以解決嘉義市及嘉義縣沿海地區民雄鄉頭橋、後湖及民雄工業區缺水，滿足公共給水及工商用水之需。如今水庫水量充沛，湖光水色，景緻怡人，是嘉義地區民眾旅遊觀光勝地。