獨／國內知名企業集團第4代驚傳墜樓！　27歲男陳屍北市豪宅外

▲台北市中山北路六段一棟大樓25日上午9時許發生墜樓事件。（圖／ETtoday資料照）

記者黃彥傑、黃宥寧／台北報導

台北市士林區中山北路六段一棟大樓25日上午9時許，發生墜樓事件！警消獲報到場處理，發現墜樓男子已明顯死亡。警方在現場拉起封鎖線，並將遺體移置殯儀館。知情人士指出，27歲死者為某企業集團第四代，但警方拒絕評論，至於詳細案件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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