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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

網喊《零日攻擊》前導片太有感！　郭正亮：劇中曲調是日本軍歌

▲《零日攻擊ZERO DAY》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《零日攻擊ZERO DAY》23日舉辦發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

記者陳香菱／綜合報導

耗資2.3億元製作費，台灣史詩級重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》推出長達17分鐘的前導片，最後在片尾打上「沒有自由就不是台灣」，引起網友共鳴，「支持台劇發展這類的題材」、「我們為了民主自由而戰」。

聯電創辦人曹興誠首次投資的台劇《零日攻擊ZERO DAY》，主要描述台海戰爭一觸即發，觸碰最敏感的兩岸議題，探討台海戰爭從倒數第七天到開戰日，台灣社會可能會面臨的各種狀況，透過不同面向，勾串起在戰爭威脅下，關於人性操控、政治爾虞我詐的故事。

卡司陣容也在23日發布會上正式亮相，包含日劇男神高橋一生、港星杜汶澤、台灣演技派金獎演員連俞涵、藍葦華、任敏嫻、鄧九雲、游安順、陳文彬、陳妤、許時豪、謝章穎、李杏、洪群鈞、莊凱勛、柯一正等實力演員。

導演羅景壬坦言，「自2022年俄烏戰爭爆發，全世界將關注焦點轉向台灣海峽，認為我們的家園最可能爆發下一場戰爭」，他也透露在拍攝期間的小確幸，「我們不可思議地獲得國軍全力協助，且大量群眾演員每次都立即進入狀況，將各自對戰爭的想像具象呈現，也令人意外與震撼。」

曹興誠則在發布會上表示，面對台海危機，最重要的是台灣人民的認知與準備，戲劇對認知的影響深遠，他很期待本劇的播出，因為「統和獨中間沒有模糊地帶，跟已婚、未婚一樣，沒有其他，既是已婚又是未婚就是騙子啊！」

▲《零日攻擊ZERO DAY》。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊ZERO DAY》推出前導片。（圖／零日文創提供）

郭正亮24日上《大新聞大爆卦》質疑，劇中曲調根本就是日本軍歌，「因為人家就知道你不敢搞法理台獨，因為美國也是反對的，所以你就是在搞國家認同的文化台獨。」他認為接下來《零日攻擊》與政府的關係就是一個很政治的焦點。

前導片一出，網友紛紛表示支持，「支持台劇發展這類的題材，非常的期待」、「光看預告就感動流淚了」、「這是台劇的歷史時刻！」、「我怎麼有一種興奮的感覺，為了民主自由而戰，一起熱血吧」，也有人指出，「台灣現在很需要這種電視劇，喚起台灣人的憂患意識」、「你認為戰爭離自己很遠，但是你做好準備了嗎？」

還有人強調，「不是統一，而是侵略」、「試圖以暴力統一就是侵略行為！」，更有眼尖網友發現導演的小巧思，「還找了香港演員杜汶澤，來扮演潛入台灣的中共間諜香港人」。

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零日攻擊ZERO DAY曹興誠高橋一生杜汶澤

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