華誼兄弟再賣資產抵債！東陽美拉7成股權也歸阿里影業

▲位於北京的華誼兄弟影院。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

華誼兄弟5年前曾向阿里影業借款7億元人民幣，去年才出售嘉利文化抵了3.5億元的債，如今借期即將屆滿，華誼兄弟再將東陽美拉70%的股權出售給阿里影業，以還清借款。

阿里影業23日發出收購嘉利文化及東陽美拉股權的公告。公告提到，阿里影業的間接全資附屬公司北京阿里巴巴影業有限公司與東陽美拉、北京美拉、海南美拉及華誼兄弟訂立買賣協議，北京阿里巴巴影業同意購買，而華誼兄弟同意出售東陽美拉全部股權的70%，代價為3.5億元。

去年11月，阿里影業的間接全資附屬公司中聯盛世與嘉利文化、華誼娛樂及華誼兄弟（300027.SZ）訂立買賣協議，中聯盛世同意購買，而華誼娛樂同意出售嘉利文化之全部股權（連同相關股東貸款），代價同樣為3.5億元。

同日，華誼兄弟也發布關於公司與關聯人簽署結算協議暨關聯交易的公告。公告顯示，華誼兄弟董事會和股東大會在2019年審議通過了一系列議案，北京阿里巴巴影業文化有限公司向華誼兄弟提供7億元借款，借款期限為5年。

公告提到，由華誼兄弟持有的東陽美拉70%的股權以及公司全資孫公司嘉利文化持有的自有房產、國有土地使用權提供抵押擔保，由公司以持有的自有房產三套、本公司全資子公司華誼互娛持有的自有房產一套為上述借款提供抵押擔保，由公司全資子公司華誼兄弟電影有限公司為上述借款提供連帶責任保證，由王忠軍、劉曉梅、王忠磊、王曉蓉為上述借款提供個人連帶責任保證擔保。

去年11月，華誼兄弟審議通過，將嘉利文化100%股權以及華誼娛樂投資對嘉利文化的全部債權轉讓給中聯盛世，以抵銷上述借款總額7億元中的3.5億元。 2024年7月23日，華誼兄弟審議通過，將公司持有的東陽美拉70%股權轉讓給阿里影業，該議案尚需提交公司股東大會審議。此外，協議各方已就上述2019年簽署的借款協議中約定的剩餘的利息和相關影視作品應收款項的支付安排進行約定。

華誼兄弟在公告中提到，公司應將其對阿里影業承擔的應付阿里影業剩餘本金減去估值減損金額（如有）後餘額的付款義務，與阿里影業對公司承擔的應付公司股權轉讓款減去估價減損金額（如有）後餘額的付款義務進行抵銷，抵銷後兩者的餘額均為零。

華誼兄弟由王忠軍、王忠磊兄弟創立於1994年，並於2009年率先登陸創業板，被稱為「中國影視娛樂第一股」。 2015年6月，華誼兄弟股價一度高達32.13元，總市值達790億元，在影視媒體板塊市值僅次於萬達電影。

不過，自從2018年以來，華誼兄弟業績承壓明顯，淨利長期處於虧損狀態，公司資產也逐年遞減。根據華誼兄弟2023年財報，華誼兄弟流動資產12.65億元，流動負債22.53億元，流動比率為0.56倍。