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全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

▲▼Let’s Café × WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家提供）

▲全家推出Let’s Café × WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家提供）

生活中心／台北報導

看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家今（23日）宣布攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，明天起共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合，以全新口感、全新風味爆擊消費者味蕾，為今年夏天不可錯過的潮流咖啡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

全家指出，新品以Let’s Café大冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠商品，並選定適合配搭咖啡的紅茶威士忌風味，購買後由消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每次入口都能感受顆顆圓滑飽滿的爆爆珠在咖啡中滾動，輕輕一咬就迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。

▲▼Let’s Café × WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家提供）

▲夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行。（圖／全家提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。

全家Let’s Café近年因應消費者愈加重視風味變化的特性，陸續推出如特濃拿鐵、慢煮焦糖拿鐵、冰磚拿鐵等特色品項，並合作知名威士忌品牌推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，不斷翻新經典咖啡品飲享受，帶動去年咖啡業績突破70億元。

▲▼Let’s Café × WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家提供）

▲消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每次入口都能感受顆顆圓滑飽滿的爆爆珠在咖啡中滾動。（圖／全家提供）

這次再以WAT聯名新品「威士忌爆爆珠拿鐵組合」，為消費者帶來夏日微醺新體驗。新品於明天起在「全家」正式開賣，採商品組合方式販售，合購價每組99元，8月6日前會員嘗鮮價只要89元，亦可單獨選購WAT爆爆珠（69元），自由混搭喜愛的飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼7-11早餐優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出三明治／貝果／大亨堡組合優惠，購買任一品項加20元即可喝大杯美式、加30元大杯拿鐵。（圖／7-11提供）

此外，7-ELEVEN有感於外食人口近期受到通膨壓力指數升高，持續透過早餐、輕食搭配咖啡、茶飲的關聯性銷售，提供全民多款親民價商品組合。

7-ELEVEN在8月20日前推出指定三明治/貝果/大亨堡系列人氣商品，只要到門市購買任一品項，加20元享CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、加30元有CITY CAFE大杯拿鐵(冰/熱)，讓消費者以銅板價加價即可享有一餐食一咖啡美味超值組合。

其中，業者推薦熱銷的巧達起司貝果加20元搭配CITY CAFE大杯美式組合，整組不到50元，超值又美味；還有多款熱銷三明治及人氣大亨堡，邀請消費者至7-ELEVEN享受美味早餐及下午茶的優質組合。
 

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