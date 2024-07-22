台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近

▲凱米颱風緩慢北上即將向西轉彎逼近台灣。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

颱風進逼威脅台灣，中央氣象署今晚8時30分發布颱風消息，最新路徑預測顯示，今年第3號中度颱風「凱米」（Gaemi）緩慢北轉再轉北北西方向，朝台灣東北部逼近，路徑有南修趨勢，23至24日（周二至三）登陸可能增加，其中暴風侵襲機率北北基、桃竹苗、花蓮全部破90%。

根據氣象署預報，凱米颱風未來兩天將逐步轉彎逼近台灣，最新路徑潛勢預報顯示，凱米北上過程向西轉的角度有南修趨勢，將於24日來到台灣東北部海面，登陸可能增加，23日晚間至24日這段期間，120小時颱風暴風侵襲機率北台灣幾乎都涵蓋在紅色警戒區，達到80%以上，其中基隆市、台北市99%，新北市、宜蘭縣、桃園市98%，新竹縣市96%，花蓮縣95%，苗栗縣93%，外島連江縣也有96%。

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天氣風險公司分析，凱米颱風預報路徑更接近台灣，24、25日影響大，提醒民眾提早做好防颱準備。颱風未來路徑上，預估凱米明天將先往偏北方向接近台灣以東，24日在台灣以東轉往西北到西北西方向移動，趨向台灣東北部近海，並在24日晚間到25日（周四）上午間「颱風中心將近距離掠過東北角、北海岸近岸處」；25日下午之後逐漸往大陸浙江沿岸靠近、遠離台灣。

天氣風險公司提醒，凱米7級風暴風圈預估將涵蓋嘉義以北、台東以北地區，10級風暴風圈也將經過大台北、桃園、宜蘭等地，影響的範圍可說是相當大。

▼凱米轉彎路徑有南修趨勢。

氣象署觀測，凱米颱風今天晚間8時中心位在鵝鑾鼻東南方600多公里海面上，正以非常緩慢的時速2公里速度往北移動，強度維持，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級暴風半徑120公里，10級暴風半徑40公里。

氣象署表示，明天（23日）白天外圍環流開始替北部、宜花地區帶來陣陣雨勢，東南部雲量稍增，中南部天氣影響較小，除北部、宜花以外，其餘地區仍是午後雷陣雨並有局部大雨發生的機率。入夜後隨著颱風外圍環流影響增加，西半部、東北部地區及各地山區風雨漸趨明顯，有豪大雨發生可能，西半部山區接下來幾天尤其可能有局部大豪雨等級以上雨勢。

▼凱米逼近，北台灣皆在「暴風侵襲」紅色警戒區。

