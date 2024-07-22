獨／2消防員「偷電、洩密」仍順利請調惹議！新北消防局急喊卡

<br>

記者戴上容／新北報導

新北市消防局近期公布統調結果，名單中盧、蘇兩名消防員引發軒然大波。盧員因涉嫌「竊公電賺外快」遭送辦，蘇員則因洩露個資給殯葬業者而上過媒體。根據消防法令，5年內涉嫌刑事案件者不得請調，然而2人卻成功請調，引發了廣泛的討論和質疑。新北消防局緊急出面解釋，並對此人事案暫時喊卡。

據了解，新北幅員遼闊，人口居全台之冠，是消防重鎮，每年有許多消防員希望請調出新北。統調規定分為兩部分：一為特殊困難情形，如親屬重大傷亡；另一為累積積分，積分高者優先申請調離。

今年4月，新北市開放申請統調，經過3個月的審查，各縣市上週公布結果。第七大隊盧員請調回高雄，蘇員請調回台中。消息一出，引發消防界震驚，因為盧、蘇兩人近期都因涉不法行為上過媒體。

盧員於2023年10月被檢舉貸款購買特斯拉電動汽車，並私接變壓器用公家資源為電動車充電後出租賺外快，涉嫌竊電私用。蘇員今年在第二大隊，涉嫌將消息洩露給殯葬業者賺取外快，今年1月被檢調調查。

▲盧、蘇2消防員涉嫌不法，卻成功請調，引發熱議 。（資料照／記者戴上容攝）

根據內政部消政署請調規定，最近5年內除因公涉案外，因案停職、受刑宣告或涉嫌刑事案件經提起公訴者，不得請調。兩人的爭議行為人盡皆知，且當時也被局處分，為何能成功請調？引發質疑。有猜測指稱，此事涉及政治勢力介入。

對此，新北消防局22日緊急回應並解釋，盧員2024年申請具有特殊困難事由，依規定若因特殊困難因素請調，不受記一大過不得參加統調的限制，盧員因此獲推薦符合相關規定。

蘇員部分，消防局表示將依消防機關隊員定期請調作業規定，如於今年10月份過調前遭起訴或記大過確定，將另行函文不同意過調。