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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／喬王難當！　韓國瑜「幽默公道伯」鎮不住朝野互嗆戰火

▲▼中華民國刑法第二百八十六條條文修正案 三讀 敲槌 韓國瑜 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜身為立法院長，面對朝野衝突加劇，有時也會顯得有心無力。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第11屆立法院首會期日前結束。面對朝野對立嚴重，陷入無止境對抗，縱使「新科」立法院長韓國瑜自認交出不錯成績單，宣告休會的議事槌敲落時彷彿鬆了一大口氣，但回顧本會期朝野協商過程，諸多法案不是另定期處理，就是保留送院會表決，動輒五、六小時起跳的協商欠缺立法院效率。身為立院大家長的韓國瑜，除了調和鼎鼐功力仍需加強外，也須逐步樹立國會龍頭威望，才得以在朝野角力中獲得絕對話語權。

韓國瑜自上任院長以來，就以「朝野和諧、議事有序」為目標，常說國會要「快快樂樂地」，希望營造和諧、理性的氣氛。這會期間，不僅常在情人節、母親節等節日送花給全體女性立委，展現重人情的一面，也要求立委別攜帶與議事無關的物件進入議場，希望立委穿正裝迎接閣揆施政報告，以示尊重。

然而，即便韓國瑜試圖在建立秩序時兼顧朝野和諧，但三黨不過半的國會現狀，各黨團間的隆隆砲火也燒到韓身上。首次朝野協商時，民進黨團與民眾黨團就因「出席委員是否為黨團幹部」爭吵不休，即便韓定調未來協商只有黨團幹部能參加，但綠營仍時不時帶無關人士出席協商；後續幾次會議，各黨團又因發言時長互相叫囂，韓為控制協商時間而拋出「5分鐘發言」，雖立意良善，但也惹來民進黨團幹事長吳思瑤痛批，立法院長凌駕在國會規則之上。吵逾一小時，不僅沒有討論到協商主題，也未訂下5分鐘發言的效率規則。

而在行政院提出「國會改革」覆議案，立法院召開黨團協商時，又因民眾黨團總召黃國昌要求三黨團輪流發言，意外打斷民進黨團書記長莊瑞雄發言，韓為緩解氣氛，重新安排發言順序，竟引來莊拍桌怒嗆「你耍院長權威！」讓韓罕見動怒，回嗆莊是「雞蛋裡挑鋼筋」，讓好不容易召開的朝野協商就此中斷。

▲▼立法院 朝野黨團協商 韓國瑜主持 柯建銘 傅崑萁出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野協商中，藍綠黨團總召針鋒相對。（圖／記者屠惠剛攝）

類似事件層出不窮，韓國瑜畢竟擔任立委已經是多年前的往事，雖延攬有「立院活字典」之稱的前考試委員周萬來擔任秘書長，但他對於議事規則的運用還未臻純熟，屢次朝野協商對峙時，他除了喊休息，幾乎沒有任何其他的協調手段，協商過程中時常也是治絲益棼，任由藍綠白立委口舌爭辯，對法案的推進全然沒有幫助，最後只好都送到院會處理。

韓國瑜期許自己當「公道伯」，但不只綠黨團總召柯建銘不埋單，連「自家人」國民黨團總召傅崐萁也酸道，如果韓再這麼放軟，國會永無寧日。據了解，韓經常在朝野衝突中喊停，目的是讓各黨團幹部到議場外「檯面下協商」，顯然成效不彰；就連綠委黃捷撬門佔會議室，韓國瑜雖霸氣喊話要查，但最後也是無疾而終、雷聲大雨點小，導致黃捷謔稱韓是傅崐萁小弟、落跑選總統遭罷免的前高雄市長，而不是應受人敬重的立法院長，如此的奚落韓，也讓韓的權威性掃地。

在藍白共推的國會改革焦土戰暫時休兵後，韓國瑜分批宴請國民黨立委餐敘，希望藍委能先暫緩推動衝突性的法案，以民生法案為優先，避免再一波國會衝突。然而，雖朝野陣營在韓喊話後看似各退一步，議場內的推擠杯葛場面不再，但與其說是韓制止了朝野衝突，不如說是各陣營都已摸清彼此底線，在會期最後關頭各取所需、滿足選民，實現競選期間開出的民生政策支票。

在國會改革案有可能被大法官判定違憲的情況下，放眼下一會期，朝野關係很難會有大幅改善，韓要扮演公道伯的角色，比過去被稱為「喬王」的王金平更為困難。加上總統賴清德個性剛強，擺明不想跟在野黨協商，綠委只能貫徹賴的意志向前衝，朝野衝突勢必更多，在在考驗著韓國瑜擔任立院大家長的功力。

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