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凱米「路徑近西北颱」估深夜發海警　豪雨炸西半部宜蘭

▲▼凱米颱風潛勢路徑圖。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風路徑接近西北颱，宜蘭、西半部衝擊對大風雨明顯。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風持續增強，中央氣象署預估今（22日）晚轉為中颱，深夜到明天清晨發布海上警報、明下午發布陸上警報，明天開始颱風外圍環流影響，北部及東半部越晚雨勢越明顯，周三、周四最接近台灣的時候，中南部風雨也會變大，目前路徑相當接近西北颱，對宜蘭及西半部衝擊最大，可能出現豪雨及強風，要做好防颱。

氣象署預報員劉宇其說，目前凱米颱風位在台灣東南方約690公里的海面上以北北西方向前進，朝台灣北部近海前進，最新路徑往台灣陸地修正，預計周三深夜到周四颱風中心最接近台灣北部海岸線，不排除登陸，而隨著颱風進入台灣海峽，對北部及馬祖天氣造成非常大的影響。

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▲▼未來天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，今天因為颱風離台灣仍相當遠，白天各地都是多雲到晴，午後雷陣雨集中在西半部山區、南部平地，可能有局部性的大雨出現，入夜後會明顯緩和。溫度方面，各地高溫上看36、37度，外出活動須留意防曬。

▲▼未來天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今天依舊高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

他說，明天颱風外圍環流影響，越晚雨勢越明顯，明天北部跟東半部開始降雨，周三到周四最接近台灣，在周三北部跟東半部尤其宜蘭、花蓮風雨明顯增強，中南部風雨也會變得明顯。周四西半部的雨勢跟風力相當大，南部跟澎湖可能有強風、豪雨出現。

劉宇其表示，依照颱風結構，今晚有機會轉為中颱，持續增強的狀態，從目前路徑來看從在宜蘭或東北角登陸，宜蘭、西半部雨勢相當明顯，甚至出現豪雨等級的雨勢。從目前路徑來看，凱米颱風相當接近西北颱路徑，因此迎風面西半部及東北部的風雨會相當大。

▲▼未來天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風逐漸接近台灣，沿海風浪明顯。（圖／氣象署提供）

是否達到放颱風假標準？劉宇其說，仍要持續觀察，依目前路徑來看，對中部、北部及東北部的影響最大，南部也有間接性影響，颱風可能在周四下半天到周五接近馬祖，因此這段時間馬祖風雨比較大。

劉宇其表示，目前颱風北上過程中，北邊太平洋高壓的強弱變化也會影響路徑，不排除未來路徑可能會再修正，也提醒天文大潮時間到周三，整體來說水位偏高，加上颱風接近，北部東北部陸地沿海要注意，留意低窪地區有淹水狀況。

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