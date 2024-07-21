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巴比侖颱風最快午夜登陸海南島　環島高鐵全線停運

▲▼07月21日20時雙颱風路徑預測。（圖／中央氣象署）

▲07月21日20時雙颱風路徑預測。（圖／中央氣象署）

文／中央社

據中國氣象單位預測，巴比侖颱風可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島，海南省氣象局今天下午提升颱風預警為3級。目前海南環島高鐵全線停運，三亞轄區船隻已全面停航，多地風景區也都暫停營業。

綜合央視新聞等中國媒體報導，據中國氣象單位預測，巴比侖颱風目前位在海南島東南方向的海面上，預計將逐漸往西北方向移動。依預測路徑，颱風中心將有可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島。

據報導，根據巴比侖颱風未來走向，中國氣象局今天上午9時30分啟動重大氣象災害（颱風）4級應急響應。海南省氣象局也於下午5時10分將颱風4級預警提升為颱風3級預警。

海南省氣象部門提醒，21日至23日白天，海南島大部分地區有暴雨、西南部局地有大暴雨，相關部門需加強城市排水、道路疏導、旅遊設施安全、地質災害風險隱患點管理等工作。

目前海南島新海港、秀英港、鐵路南港已於今天上午9時停運；海南環島高鐵、海口市域列車全線也在下午5時停運，三亞轄區所有涉客船舶、往返海南島和西沙的客船已全部停航；三亞多處風景區也暫停營運。

中國國家海洋預報台於今早發布風暴潮藍色警報和海浪藍色警報，組織漁船、養殖場等做好防禦工作；加固沿海漁業養殖水產設施和漁港設施，做好防潮準備。

此外，鄰近的廣東省也受到巴比侖颱風影響將迎來暴雨。據廣東氣象服務中心通報，預計21日及22日，廣東省西部有大雨到暴雨局部大暴雨；深圳市自東南向西北降雨漸趨頻密，局地雨勢較大，沿海海面風力加大。

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