台中28棵路樹全被砍光！居民狂讚「不用再聞豬屎味」真相曝

▲掌葉蘋婆常被當行道樹。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中市一處人行道上，28棵路樹於近日一夕之間被砍光，不過此舉卻被附近部分居民和業者大讚「德政」，原來是因為這些被砍掉的樹是「掌葉蘋婆」，一到開花季就會散發出強烈的臭味，而且樹上的果實比成人的拳頭還要大，從高處掉落下來，還可能會砸到汽機車。

掌葉蘋婆為梧桐科蘋婆屬的植物，主要生長於非洲、澳洲、亞熱帶國家，大約在1900年間由印度引進台灣，其樹蔭廣、枝條平展，具有良好的庇蔭作用，但因盛花期會散發腐敗惡臭，因此又被稱為「豬屎花」，且其果實長達7公分、寬達8公分以上，若是掉落不僅容易砸到汽機車，還嚴重影響到行人的安全，被許多居民要求移植或砍除。

▲掌葉蘋婆的果實。

為此，台中市土庫停車場人行道近日的改善工程中，這28棵掌葉蘋婆全被砍除，讓當地的居民們大喊開心，終於不用再忍受這些樹的臭味了。然而，也有一些人對此表示抱怨，認為路樹被移除後少了可以遮蔭的地方，且這些樹木在當地生長了20多年，就這樣被砍除，不免覺得可惜。

對此，台中市建管處回應，由於停車場旁的人行道老舊破損，加上居民長期以來的陳情，決定先行移除這些樹，並計劃在秋天的時候，改種質地堅韌且無臭味的光臘樹，但也坦言，如果要讓這些新種的樹成蔭，還需要一段時間。