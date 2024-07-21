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社會 社會焦點 保障人權

千面地方媽媽！　剝皮狂撈5000萬

李女遭控以代償貸款投資為由，詐騙身邊親友約5000萬元，她如今舉家搬至台東，繼續過著錦衣玉食的生活。（圖／翻攝臉書）

▲李女遭控以代償貸款投資為由，詐騙身邊親友約5000萬元，她如今舉家搬至台東，繼續過著錦衣玉食的生活。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

屏東縣36歲李姓女子自稱是某知名律師事務所合夥人、法務顧問，可接觸到便宜的法拍屋，還自稱經營貸款代墊業務，從2018年開始向身邊親友實施詐術，連國中同學和自己的員工都不放過，騙取至少5000萬元，而李女的丈夫退伍前是空軍防空曁飛彈指揮部士官長，她更透過此關係打進軍中，多位國軍弟兄被騙的血本無歸，如今受害人組成自救會聯合提告，希望別再有人受害。

「她的小孩是我正音班的學生，認識之後她說要報我賺錢，賺到後面我傾家蕩產還欠了一堆債。」受害人花花（化名）表示，她2021年在新北市某補習班認識李女，李女看似溫和憨實，育有3女，就像地方媽媽般單純。

花花回憶，她當時在補習班每月薪水約3萬多元，加上父親留下的百萬積蓄和固定投資收入，自己撫養兒子也過得十分充裕，李女稱自己從事貸款代墊業務，也就是幫債務人代償貸款，代償者則可以賺取高額利息。

「我其實也不缺錢，但她就開始PUA我，要我想想幫孩子買房，要我賺更多的錢。」花花說，李女的代償貸款業務報酬豐厚，借出8萬元2周後就能拿回10萬元，她更稱有債務人提供的房產地契作為擔保，借出的款項萬無一失，而花花借出幾次，也的確都有拿到約定的報酬，2022年間還在李女鼓吹下辭職，成為其私人助理。

花花提到，她入職後沒多久，李女便要求她去借信貸，並保證會幫她償還利息，借出的錢則用做代償資金繼續「錢滾錢」，更要求她將百萬存款拿出來投資，此後更宣稱為避免資金來往周折，於是以本票代替現金讓投資人安心。

李女會開出本票取信被害人，單一被害人遭詐金額甚至高達1500萬元。（圖／讀者提供）

▲李女會開出本票取信被害人，單一被害人遭詐金額甚至高達1500萬元。（圖／讀者提供）

在此期間，花花一度想將放在李女處錢領出用作買車之用，李女卻虛以委蛇，要花花安心去買車，車貸她會幫忙支付，花花不疑有他，貸款百萬購買新車，而李女營造出的賺錢美夢卻在2023年10月被戳破。

「我一個妹妹投資給她200萬元，最後本金都拿不回來，我下去屏東問才知道被她騙的人手指加腳趾都數不完。」花花提到，在2023年中後，李女不斷要她找金主，詢問身邊是否還有人要投資，而她的親友都或多或少有投錢到李女的「事業」中，最多的還有一人就投資1500萬元，直到李女再也付不出利息，大家才知道被騙。

據了解，遭騙人數約20、30人，當中包括花花的親友和李女的另名助理，該助理的兄長為李女國中同學，全家人一共被騙走1500萬元，也因這筆錢導致助理兄嫂感情破裂、離婚收場，而李女在屏東另開設美甲店，美甲店的師傅也被騙去信貸，共遭捲走400多萬元，李女「這波」不法獲利至少5000萬元，而他們卻不是李女的第一批被害人。

據了解，李女是某國立大學教育相關科系畢業，2018年曾擔任保險公司業務，卻藉著招攬美元保險單名義，侵占客戶30萬元並遭解雇；2019年自稱能以銀行經理名義購買對沖基金並獲得高額報酬，藉此騙取70萬元；2019年底開始自稱是某知名法律事務所合夥人，能買賣法拍屋賺取差價，再向身邊親友騙取數百萬元，而她見身邊的「人脈」都被利用殆盡，於是將魔掌伸向北部，目前受害者陸續提告中。

記者兩度致電李女手機，並留言詢問遭指控之事，但至截稿前皆未獲回應。

李女生活奢華，常帶著丈夫和3個孩子出國旅遊，讓被害人更加氣憤。（圖／讀者提供）

▲李女生活奢華，常帶著丈夫和3個孩子出國旅遊，讓被害人更加氣憤。（圖／讀者提供）

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