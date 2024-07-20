失聯移工野柳戲水！心虛跳下海狂游10分鐘　遭警暑期實習生逮捕

▲2名移工在海中游了10多分鐘，後因體力不支上岸，當場遭警方逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山分局員警郭俊鴻18日下午帶領實習生執行勤務時，於萬里區核二廠出水口停車場意外發現有2名男子行跡鬼祟，見到警方後立即下車衝往沙灘，並跳進海裡潛逃，郭員立即呼叫支援，並與另外5名實習生於海灘周圍布網包抄，靜待2男體力不支自行上岸，當及將2人逮捕帶回。

警方指出，當時野柳派出所警員郭俊鴻帶領實習生蔡宜真、黃振堯擔服14-16時勤務，於核二廠出水口停車場簽巡時，發現停放該處停車場一輛小貨車內2名男子行為鬼祟，見警靠近竟心虛衝下車，並往沙灘跑去、跳下海中潛逃。郭員立即以無線電呼叫請求警力支援，勤務中心立即調派交通分隊警員虞漩鎬、實習生林冠毅、實習生陳柏，及萬里所警員莊育承、實習生徐偉倫，加大鵬所警員王信杰等3組線上巡邏警力到場支援，於海灘周圍佈署警力包抄，靜待上岸，2名男子在海裡游了10多分鐘，後因體力不支上岸，遭警方當場攔截實施盤查。

經查詢其中一名為越南籍失聯移工阮男，另外一名男子由金山交通分隊同仁協助帶往偵查隊查證身分，經查證身分以及在台生活相關資料佐證符合，該男子有台灣身分證，非屬失聯移工。逃逸越南籍移工阮男依法偵辦後移送新北市專勤隊收容。

金山警強調，失聯移工可能會被利用而涉及包括詐欺、人口販運等犯罪，因應失聯移工犯罪問題，金山警分局呼籲民眾，若有發現請隨時報案，加强對移工的管理，保障合法移工的工作生活環境，可以減少失联移工數目的增加，確保社會秩序的穩定。

另5名實習生，蔡宜真、徐偉倫等2名為警專112年特考班學生，黃振堯、陳柏宇、林冠毅等3名為警專42期學生，均表現良好展現出對警察工作的熱忱。