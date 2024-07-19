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桃園「水保Fun電登山趣」　7／29起受理網路報名

▲桃園「水保Fun電登山趣」7/29起受理網路報名

▲桃園「水保Fun電登山趣」。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局19日表示，為讓民眾了解水土保持及土石流防災的重要性，並鼓勵民眾接近大自然，走出身心健康，舉辦「水保Fun電登山趣」活動，於7月29日上午10點到8月1日23時59分止，受理網路報名，民眾亦可透過該局官方網站及FB粉絲專頁的連結進行報名。

本次活動報名人數上限為300人，倘若超過300人報名參加，為求公平性原則，於113年8月5日(一)桃園市政府水務局FB粉絲專頁，採線上直播方式辦理公開抽籤及公告中籤名單，並以E-MAIL通知中籤民眾，後續寄送本活動參加獎的紀念透氣登山帽乙頂給中籤的幸運兒。

水務局表示，「水保Fun電登山趣」活動，將於8月31日(星期六)上午9時至11時30分，在桃園市虎頭山步道舉行。本次活動規劃於虎頭山步道，參加者可自由選擇出發地點，無限制行走路徑，但活動當日需配戴紀念透氣登山帽，完成網頁公告步道沿線之打卡點並於上午9時至11時30分間至終點虎頭山驛站出示各打卡點完成照片，並通過水土保持知識大考驗後，經主辦單位於終點虎頭山驛站現場核對後，還可現場兌換完成獎價值新臺幣200元商品卡。

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桃園水保Fun電登山虎頭山

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