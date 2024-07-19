老翁蘭潭水庫晨泳嚇壞路人　被強制拖上岸將吃萬元罰單

▲ 老翁於蘭潭水庫晨泳被民眾報案通報，警消被迫陪游，老翁將吃罰單 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

炎炎夏日，不少民眾喜好游泳消暑，但喜歡到蘭潭游泳的民眾，則要小心挨罰！供應嘉義地區民生用水的蘭潭水庫，19日一老翁趁早上沒人注意，跳進水庫內游泳消暑，被民眾發現以為溺水報案。警消人員到場苦心勸導他老兄仍不上岸，後來被以強制方式拖上岸；警方表示，老翁違反水利法，已經立案取締，待管轄權責的水公司來文裁處，老翁可能因此被罰款1至5萬元。

嘉義市消防局19日上午6時許接獲報案，民眾表示，自己由大雅路看往蘭潭水庫裡疑似有人溺水，消防局隨即派人員前往救援，也為維護民眾安全及保護自來水源，消防人員著裝下水勸導老翁，甚至要遞浮標給他，他卻不拿不用，堅持要自己用游的，雙方僵持一段時間後，最後，老翁被消防人員以強制方式拖上岸交警察處理，全部過程歷時約1小時，引來不少民眾及在附近運動的民眾圍觀。

70歲老翁向警方表示，天氣熱所以選在蘭潭游泳，第一次下水卻被消防員強拖上岸。

自來水公司第五區管理處表示，將向警方調閱報案單，依據水利法93-3條函報水利署依法裁罰，並加強凌晨時段水庫巡邏，以維水庫水質安全。