復興實驗高中管樂團為國爭光　蘇黎世「世界青少年音樂節」奪銀

記者許敏溶／台北報導

2024年蘇黎世世界青少年音樂節日前在瑞士登場，吸引全球各地頂尖青少年管樂團參加。復興實驗高級中學管樂團是台灣首次在該賽事參賽的學校隊伍，結果以精湛的演奏技術和充滿感染力的音樂表現，征服評審和觀眾，最終榮獲銀獎，展示台灣青少年的音樂實力。

2024年蘇黎世世界青少年音樂節（Welt Jugendmusik Festival Zurich）日前在瑞士蘇黎世舉行，復興實中管樂團前往參賽，是台灣第一次有學校管樂團參加該項國際性音樂盛會。

復興實驗高級中學管樂團在指揮的帶領下參賽，管樂團演奏的曲目涵蓋經典管樂作品和當代創作，展現團隊多樣的音樂風格和高度的專業水準，評審們對他們的表現讚譽有加，認為他們在音樂性、技術性和團隊合作上都達到了很高的水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲復興實驗中學管樂團參加2024年蘇黎世世界青少年音樂節，獲得銀獎成績。（圖／復興管樂團後援會提供）

首次參加該比賽就拿下銀獎，不僅是為學校爭光，也在國際舞台上展示台灣青少年的音樂實力，對團員們辛勤付出則是最佳回報，未來學校將繼續支持和鼓勵學生參加國際性音樂活動，提升他們的音樂素養和國際視野。

指揮和主任表示，能夠帶領團員們參加這次比賽是一段難忘的經歷， 比賽不僅提升了團員們的技術水準，也增強了他們的自信心和團隊精神，團員們在比賽期間還參加了多場音樂會及表演，獲益匪淺。

▲復興實驗中學管樂團參加2024年蘇黎世世界青少年音樂節，獲得銀獎成績肯定。（圖／復興管樂團後援會提供）