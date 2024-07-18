家人不給養！汐止男竟趁寵物用品店還沒開　丟下3隻萌貓落跑

▲汐止男棄養3隻萌貓，遭動保處開罰 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市一名男子因家人反對養寵物，竟把3隻小貓裝籠後，丟棄在一間寵物用品店門口，店家開門時才發現這3隻小貓，立即調閱監視器後通報動保處處理。動保處獲報後，協請新北市汐止分局警方協助追查，找到丟棄小貓的簡姓男子，而因其涉及棄養，後續依違反動物保護法第5條第3項規定，共計處以9萬元罰鍰，同時沒入飼主之動物，並將其列為禁止飼養黑名單。

動保處表示，日前接獲一間寵物用品賣場通報，店員準備開門前，發現門口有遭人遺棄的3隻可愛小貓，經查閱自家監視錄影畫面後，發現一名頭戴安全帽的男子於清晨6時許提著箱籠，從附近花台步行到賣場門口，接著將箱籠棄置於門口後離去，店員也隨即通報動保處。

▲▼監視器拍下簡男棄貓過程。（圖／記者戴上容翻攝）

動保處後續根據賣場提供的棄貓事證，函請汐止分局警方協助追查，查獲年約30歲的簡姓男子於案發當天駕車到賣場後，為了掩人耳目，還戴上安全帽，並徒步走向賣場門口，再趁著四下無人將裝有小貓的箱籠棄置於賣場門口，隨即轉身離去，而動保處獲報後，也派員前往將小貓帶回動物之家安置，後續以車追人，通知簡男到案說明。

簡男到案後人表示，小貓是在自家附近山區的浪貓，但因家人反對飼養，才送去賣場想讓善心人士認養，但因為去的時間太早，就直接將小貓箱籠放在門口。

由於簡男無法提供拾獲小貓確切事證，另外也有實際照養過，動保處按事實行為準則依法辦理，認定他棄貓行為確實違反動物保護法第5條第3項規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所收容處理外，不得棄養」，依同法第29條第1項第1款規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰；另依據棄養隻數，共計裁罰9萬元罰鍰，同時沒入動物，並將簡男列為禁止飼養黑名單。

▲▼目前貓咪已被動保處帶回安置。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市動保處表示，近年來雖然保護動物政策與時俱進，但是飼主對於動物保護的基本觀念卻還是稍顯不足，大多是根本沒有做好飼養動物的準備，而導致隨意的棄養行為發生，還可能造成環境的危害，未絕育動物四處遊蕩持續繁殖，導致自然生態失衡。

動保處嚴正呼籲所有飼主一定要善盡管養責任，把寵物當成家人，請勿隨意遺棄，假使真的無力飼養，也應該要為寵物尋找新飼主，或者依規定送交動物之家，提供動物一個溫暖的家，才是善待動物的最佳之道。