小夜燈被嫌不夠亮！　賣家怒回「不會直接開燈」笑翻2萬人

▲網友小夜燈不夠亮留「1星負評」，被賣家神回覆。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

網路購物越來越便利，為了買到好產品，買家都會看先賣場評價再購買。有名網友在網購時發現，有人購買小夜燈覺得不夠亮，在賣場留下「1星評價」，得到賣家回覆「不會直接開燈是不是」，讓不少網友直呼「突破盲腸！」

一名網友在Threads貼出截圖表示，「我會笑死，超嗆」。他在逛蝦皮（知名網購平台）時發現，販售小夜燈的賣場被留下「1星負評」，購買的顧客在收到後留下負評，並在底下寫出「亮度超低」4字評價。賣家直接嗆辣回覆，「小夜燈是多亮？不會直接開燈是不是。」

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小夜燈亮度通常比較低，主要的功能是在夜晚提供柔和的光源，幫助「怕黑的人」安心入睡，另外，還要考量安全性的問題，因為在黑暗環境中，光線太亮，會讓眼睛造成眩光，且低亮度還能減少電力消耗。

貼文吸引2.3萬人按讚，網友也紛紛認同賣家，「好喜歡這個賣家，講得超有道理」、「完全沒有反駁空間」、「突破盲腸」、「賣家撿到槍」。

也有不少人分享相關網購經驗，「我買過跟燈泡一樣亮的夜燈，怎麼睡」、「我的夜燈也不亮，把它當裝飾就好」，甚至有網友表示，「我真的都開燈睡覺，超級怕黑」。