「新住民基本法」三讀　吳思瑤嘆：反而成空中樓閣

記者皮心瑀／台北報導

立法院會16日法案清倉，朝野爭執不斷的「新住民權益」的相關草案，最終名稱以「新住民基本法」三讀。民進黨團幹事長吳思瑤17日受訪時說，藍白為了基本法而基本法，但在這樣的位階下，都還是要有子法配套，不像作用法可以產生快而直接的效果，這反而讓該法是空中樓閣 。

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

該案在黨團協商時就紛擾不斷，尤其在法案名稱應以「新住民權益保障法」還是藍白所提的「新住民基本法」更是意見分歧，最終朝野以「新住民權益保障法」取得共識，但有關取得身分證時間，因民眾黨立委麥玉珍一度提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」修正動議，被綠營質疑想以基本法位階，凌駕《兩岸人民關係條例》，偷渡陸配取得身分證相關程序。

為此民眾黨表達不滿，選擇撤簽協商抗議，該案送入院會表決，在藍白合作下，以「新住民基本法」三讀，至於爭議條文的部分，則加上但書，「政府對於不同國籍或地區之新住民，除法律另有規定外，行政措施應一律平等」。

吳思瑤指出，國民黨立委邱鎮軍原始提案就有「新住民基本法」，而從審議過程就可看到藍白裡應外合、互相做球，遺憾最後是用基本法的高位階，但法案通過後行政部門也會做好準備。

吳思瑤說明，對民進黨、對執政團隊，之所以主張作用法是因為它可發揮快而直接的法律效應，藍白則是為了基本法而基本法，反而讓它變成原則性框架，若要具體落實，都還是要有子法配套，反而是空中樓閣。雖然在表決上綠營跟行政院的版本難以通過，但對於社會論述不會放棄，相信大家可以看出誰的提案經得起檢驗。