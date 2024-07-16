北市「專用垃圾袋」環保嗎？　環保局：垃圾量少六成

▲使用「專用垃圾袋」後，落實垃圾分類，省荷包。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳香菱／綜合報導

「專用垃圾袋」真的環保嗎？有名網友在Threads上發文表示，他搬到台北最「賭爛」的事，就是倒垃圾為什麼要用「專用垃圾袋」，價格是一般垃圾袋的兩倍以上，實在不懂「到底哪裡環保？」

有人回覆，「排出多少垃圾，就繳多少垃圾費」，當大家不想花太多錢購買專用垃圾袋，就會落實回收、廚餘分類。數據顯示，台北市的一般廢棄物回收率在逐年增加，所以台北市的回收率是全台最高的。

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根據台北市政府環境保護局統計，2000年每日平均垃圾量達2970公噸，近年來的垃圾量減少至約980公噸，實施專用垃圾袋後，垃圾量已有效減少六成。

依據廢棄物清理法規定，環保局清理垃圾必須收費，是基於「污染者付費」、「使用者付費」原則，隨袋徵收費用，製造垃圾就必須付出相應的價格將其消滅。事實證明，使用專用垃圾袋後，確實能有效實施垃圾減量。

以往是採「隨水徵收」，每度自來水收取4元的垃圾費，即使有在宣導垃圾分類回收，也沒有太大成效。對於製造大量垃圾的人沒徵收垃圾費，依照用水量徵收，對實施回收、綠化環境的人會有不公平的情況。

當然，亂丟垃圾、未依規定使用專用垃圾袋也有相關法規，根據《廢棄物清理法》第50條，可處新臺幣1,200～6,000元罰鍰。

貼文一出，網友紛紛表示，「垃圾確實有減量阿」、「使用者付費我覺得很好」、「算了一下，隨水徵收要付更多錢」，也有人認為，「隨袋徵收」不夠環保，「希望能做成環保材質」、「我看過大媽來不及套專用袋，直接再丟一個專用袋進去垃圾車」、「所以很多人把家用垃圾丟在公用垃圾桶」。