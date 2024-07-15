超難訂牛排館台中設旗艦店　座位數翻倍...王陽明曾是座上賓

▲阿根廷牛排館在台中北屯設旗艦店，限量帶骨牛小排用果木熏香炭烤5小時，是店內招牌。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

號稱比巴菲特牛排館還難訂、台中老饕口袋名單的阿根廷牛排餐酒館過去曾在南屯設店，但內部只有50多個座位，且平日僅營業晚上，消費者想吃得提前一個月預約，「有錢也不一定吃得到」，不但是許多政商名流的愛店，連知名藝人王陽明也曾是座上賓，日前業者宣布在北屯開設旗艦店，座位數也翻倍，以因應消費者需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ayres Tango老闆馬仕文是阿根廷華僑，因想念阿根廷風土美食開設餐廳，藝人王陽明也曾是座上賓。（圖／業者提供）



Ayres Tango老闆馬仕文自小跟著父親移民到阿根廷，在阿根廷居住30多年，2020年返台居住，因難忘阿根廷風土及美味，決定開設阿根廷牛排館Ayres Tango，未料就遇到新冠疫情爆發。

雖然疫情衝擊餐飲業，但Ayres Tango店內座位數不多，加上僅營業特定時段、鎖定中高單價消費者客群，以類似私人會所方式經營；加上少有的阿根廷口味牛排，反倒在台中政商圈打出名號，成為饕客間的口袋名單。

▲旗艦店座位數翻倍，當中有1/3都是採包廂設計。（圖／記者游瓊華翻攝）



業者坦言，過去一號店因為內部空間小，包廂數有限，因應需求決定結束一號店，改到北屯設立200坪旗艦店，內部座位數也從過去的50多個座位一口氣增加到破百個座位，當中有三分之一是獨立包廂，目前已開始試營運，同樣一位難求。

試營運期間，業者也邀請「Weeare馬禮遜美國學校公益社團」社長馬懷婷與其社員，以及台中市立台中特殊教育學校設攤販售明信片及帆布包等商品，募資到10萬多元現金及餐券，將捐款給身心障礙孩子作為畢業旅行基金。