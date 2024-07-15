　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超難訂牛排館台中設旗艦店　座位數翻倍...王陽明曾是座上賓

▲阿根廷牛排館台中設旗艦店。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲阿根廷牛排館在台中北屯設旗艦店，限量帶骨牛小排用果木熏香炭烤5小時，是店內招牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

號稱比巴菲特牛排館還難訂、台中老饕口袋名單的阿根廷牛排餐酒館過去曾在南屯設店，但內部只有50多個座位，且平日僅營業晚上，消費者想吃得提前一個月預約，「有錢也不一定吃得到」，不但是許多政商名流的愛店，連知名藝人王陽明也曾是座上賓，日前業者宣布在北屯開設旗艦店，座位數也翻倍，以因應消費者需求。

▲阿根廷牛排館台中設旗艦店。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ayres Tango老闆馬仕文是阿根廷華僑，因想念阿根廷風土美食開設餐廳，藝人王陽明也曾是座上賓。（圖／業者提供）

Ayres Tango老闆馬仕文自小跟著父親移民到阿根廷，在阿根廷居住30多年，2020年返台居住，因難忘阿根廷風土及美味，決定開設阿根廷牛排館Ayres Tango，未料就遇到新冠疫情爆發。

雖然疫情衝擊餐飲業，但Ayres Tango店內座位數不多，加上僅營業特定時段、鎖定中高單價消費者客群，以類似私人會所方式經營；加上少有的阿根廷口味牛排，反倒在台中政商圈打出名號，成為饕客間的口袋名單。

▲阿根廷牛排館台中設旗艦店。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲旗艦店座位數翻倍，當中有1/3都是採包廂設計。（圖／記者游瓊華翻攝）

業者坦言，過去一號店因為內部空間小，包廂數有限，因應需求決定結束一號店，改到北屯設立200坪旗艦店，內部座位數也從過去的50多個座位一口氣增加到破百個座位，當中有三分之一是獨立包廂，目前已開始試營運，同樣一位難求。

▲阿根廷牛排館台中設旗艦店。（圖／記者游瓊華翻攝）

試營運期間，業者也邀請「Weeare馬禮遜美國學校公益社團」社長馬懷婷與其社員，以及台中市立台中特殊教育學校設攤販售明信片及帆布包等商品，募資到10萬多元現金及餐券，將捐款給身心障礙孩子作為畢業旅行基金。

ET快訊
黃子佼沒遲到！「晚22分鐘」原因曝光
快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天
不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯
奧運羽球男雙籤表出爐　麟洋配要多打1場
馬來貘「貘莉」生了！貘克遺腹子是男生　體重7.05公斤
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
靠股票賺2億！30歲年輕人「現金」買信義區豪宅
29歲女國道跳車亡！爸媽悲痛　肇事駕駛時速95：只看到白白的
史上最大收購案！Google母公司傳7500億併Wiz

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

月薪8萬快不夠用！他列開銷「每月花7萬多」：怎麼結婚生子

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

目睹女童被打！她出聲制止「媽媽扯孩頭髮帶走」　報警遭告強制罪

不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯

快訊／雨還沒停「大雷雨再轟2地」　最新警戒區出爐

超難訂牛排館台中設旗艦店　座位數翻倍...王陽明曾是座上賓

郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳：哪輪得到你

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

月薪8萬快不夠用！他列開銷「每月花7萬多」：怎麼結婚生子

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

目睹女童被打！她出聲制止「媽媽扯孩頭髮帶走」　報警遭告強制罪

不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯

快訊／雨還沒停「大雷雨再轟2地」　最新警戒區出爐

超難訂牛排館台中設旗艦店　座位數翻倍...王陽明曾是座上賓

郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳：哪輪得到你

被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結：講到痛處了

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

知名喜餅「but.」出包！網友吃到「一塊塑膠」　衛生局派員稽查

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

張育成16日主場繼續挑戰首轟　對決兄弟左投魏碩成

中國上半年對俄出口　4年來首見下滑

路邊牆角冒出「詭異雙頭蛇」　男嚇壞仔細一看竟是別種生物

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

病毒大爆發！　全家都中鏢

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

短裙女「被扯髮甩地」！女嗆：你先動手我才動你老婆　

台中男鼻塞呼吸困難　醫曝：堅持狂用「1小物」害慘

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

更多熱門

關鍵字：

Ayres Tango馬仕文阿根廷牛排

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面