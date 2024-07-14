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乩童路中央「濟公降駕」砂石車也得讓開　Cheap：神明一口血噴出來

▲▼男「馬路起乩」濟公降駕！砂石車也得讓　Cheap酸：神明一口老血噴出來。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲乩童路中央「濟公降駕」，砂石車被逼違規閃過，Cheap看傻眼。（圖／翻攝自Cheap臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

有宮廟近日舉辦遶境活動，隊伍行經台南市新營區時，一名男子突然在馬路中間起乩，導致經過的車輛，甚至是砂石車只能被迫違規跨越雙黃線行駛。網紅Cheap看了影片後就感嘆，「神明知道祂的代理人長這樣，一口老血噴出來吧！」

Cheap轉貼的影片可以看見，宮廟的遶境隊伍行經台南市新營區時，一名全身刺青的男子突然在馬路中間起乩，其他成員見狀立刻幫忙穿上濟公服，然而當時並沒有封路，來往的車輛甚至是砂石車都只能跨越雙黃線繞開，場面險象環生。

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▲▼男「馬路起乩」濟公降駕！砂石車也得讓　Cheap酸：神明一口老血噴出來。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲Cheap臉書全文。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap感嘆，「濟公突然在馬路上降駕，直接佔用一個線道，也是很猛」、「神明知道祂的代理人長這樣，一口老血噴出來吧」，「道經說，正神不附體，附體非正神，講真的啦，這都是民間巫術信仰，好聽點叫做附佛外道，難聽點叫做異端」。

其他網友看了影片後也紛紛表示，「這時候砂石車學長突然學會閃避行人了」、「這種就是會說，大家互相方便尊重，而他們負責方便，其他人必須尊重」、「就是要對決，神明護體VS台灣砂石車」。

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