王功漁火節20週年嘉年華開幕　千人烤蚵超熱鬧...還有擲筊拿萬元

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府13、14日連續兩天在芳苑鄉王功地區舉辦「2024王功漁火節-璀璨20th-搖滾最夏趴」系列活動，今天上午於王功福海宮舉行「祈福嘉年華」，拉開活動序幕，王功美食街更舉辦報名秒殺的千人烤蚵、擲筊拚萬元獎金等活動，吸引許多鄉親及遊客參加。

▲彰化王功舉辦「2024王功漁火節-璀璨20th-搖滾最夏趴」活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣長王惠美表示，王功漁火節20週年，感謝相關單位一起打造三大亮點，包括孩子最愛的水陸氣墊樂園、千人烤蚵與祈福嘉年華、熱鬧搖滾的海洋音樂會，以及彰化區漁會為大家準備420秒的「煙火、燈光及無人機」璀璨煙火秀，以及20週年限量紀念品，絕對是收藏首選。

王惠美說，一年一度王功漁火節今天起正式登場，一連兩天，在王功信仰中心福海宮祈福開幕，王功漁火節活動日由媽祖擇定，特別感謝王功福海宮，每年大力配合縣府舉辦「王功漁火節－祈福嘉年華活動」，現場有免費提供枝仔冰、蚵仔粥品及雞肉等美食，還有闖關拿好禮、親子祈福DIY、擲筊擂台賽及小農市集等活動，擲筊就有機會獲得最高獎金1萬元，歡迎大家一起來參與。

活動不僅有祈福嘉年華、還有熱鬧搖滾的海洋音樂會、絢麗煙火秀、千人烤蚵、水陸氣墊樂園等豐富活動，「千人烤蚵」特色美食鮮蚵，珍珠蚵經過三溫暖式太陽曝曬、海水浸泡，Q彈有勁，每組3斤的鮮蚵，讓大家吃到飽。今、明連續兩天晚間的「海洋音樂會」，演出陣容堅強，邀請了五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢等11組樂團歌手接力演出。

▲現場還有擲筊拚萬元活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）



芳苑鄉長林保玲表示，感謝王縣長提供舞台，讓圖書館的小朋友們有機會站上舞台表演，站上舞台需要勇氣，只要勇敢，人生就有無限的可能。彰化縣政府20年以來持續辦理王功漁火節，成功地讓大家看到芳苑王功之美，打響王功漁火節，且每年都有不同的創意，特別跟別人不一樣的是，從白天到晚上，都非常熱鬧，感謝縣長王惠美縣府團隊，也感謝大家的用心參與。

福海宮主委林義璿表示，2024年王功漁火節，第一天就在王功福海宮舉辦祈福大典，感謝彰化縣政府在20年來打響王功的知名度，王功福海宮已有上百年的歷史，配合舉辦王功漁火節的活動，現場發送蚵仔粥、圓仔等美食，歡迎大家來福海宮拜媽祖祈福，此外，今年還有鑽轎腳、擲筊比賽，一連兩天第1名都有1萬元獎金，今天再加碼第2名有5,000元，第3名有3,000元，連續2天都有，歡迎全國好朋友一起參加，要讓大家不虛此行。

農業處表示，今年活動邁入20週年，縣府與地方共同推動，從當年的小型漁村文化節活動，成為如今全國著名的夏季觀光盛事，成功打響了「王功漁火節」品牌形象。這次為大家打造三大亮點：孩子們的「水陸氣墊樂園」、滿足遊客的「千人烤蚵」，以及滿足民眾的「海洋音樂會」與「煙火、燈光及無人機」璀璨煙火秀。歡迎大家來聽音樂、賞美景、嘗美食，一起嗨翻天！