13縣市熱爆38℃ ！午後3縣市炸雷雨　下週熱帶系統活躍恐影響台灣

▲天氣炎熱到海邊戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台炎熱高溫，1縣市可能達到38度、3地區超過36度；午後3縣市會有雷陣雨，要慎防瞬間強降雨帶來的災情。七月下旬起南海與西北太平洋熱帶系統活動更為活躍，可能會對台灣造成影響。

中央氣象署指出，今天（12日）各地大多為晴到多雲的天氣，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地午後也可能有局部雷陣雨，中部以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

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▲13縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署，下同）



天氣炎熱，各地高溫普遍約33-35度，尤其臺東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，中南部地區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫。氣象署針對13縣市發佈高溫燈號，今日中午前後台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣為黃色燈號。

週六（13日）太平洋高壓逐漸西伸增強轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

▲七月下旬起，南海與西北太平洋熱帶系統的活動將更為活躍。

週日至週四（14日至18日）太平洋高壓勢力往北調整轉為為東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區炎熱，大台北及中南部內陸地區可能有37度以上高溫，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨。

下週起，南海至菲律賓東方海面的大氣環境將逐漸有利熱帶系統發展，本署持續觀察是否有其水氣北上影響台灣的天氣；七月下旬起，南海與西北太平洋熱帶系統的活動將更為活躍，中央氣象署也將持續密切觀察是否可能有熱帶系統會影響台灣。