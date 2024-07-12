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推廣在家使用客語交談！　桃園客語家庭募集計畫啟動

▲桃園客語家庭募集計畫啟動

▲桃園客語家庭募集計畫啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市響應客家委員會推動的客語家庭募集計畫，11日於市府綜合會議廳，舉辦「桃園市客語家庭募集－拓客在桃庄，好康活動等你來」起跑活動。市長張善政表示，桃園市的目標是招募1,910組客語家庭，期望能超越目標達到2,000組，擴大推廣在家使用客語溝通，世代傳承客語文化。

張善政談到，一名馬來西亞企業家曾與他分享，其家族自廣東移居馬來西亞已第四代，至今家人之間仍使用客家話溝通，令人相當感動，可見家庭溝通對語言傳承的重要性。

▲桃園客語家庭募集計畫啟動

▲客委會副主委范佐銘用客語向小朋友說明中藥草名稱。（圖／記者楊淑媛攝）

客委會副主任委員范佐銘表示，語言是文化傳承最基本的，在客語家庭中，可以自然而然的學習，不用另外學習，而最重要的語言要傳承下去就是要講，透過客語家庭能有更多機會在日常生活中使用客語。又，客語家庭募集計畫需要中央和地方攜手合作，今（113）年全國共12個縣市參與，透過多元課程和活動，促進語言文化的傳承與推廣，客語有許多腔調，包含海陸腔、四縣腔、饒平腔、詔安腔等，但不論哪種腔調，語言都要經常使用才能流通，因此，只要開口講客語，就是對客語傳承的重要貢獻。

市府客家局說明，「桃園市客語家庭募集－拓客在桃庄，好康活動等你來」自7月起展開，市府策劃160場親職培力和共學共讀課程，邀請本市家庭踴躍參與，透過豐富有趣的體驗活動及超值好康的獎勵品，增加家庭的客語互動，一同學習客家文化及用客語溝通，參加者可集章兌換限定活動參加資格，還可抽MacBook Air、Switch、Apple Watch等大獎。

本次活動分為兩大系列，「愛的第一客」系列以親職主題為主，如認識情緒、親子溝通、青春期知識、醫護環境實用客語、繪本互動、數位生活等課程，並以遊戲、手作、影音等多元形式，打造親子共學共樂空間；「拓客五感體驗」系列，主要透過編織、植藝、客家料理、故事、肢體舞動、戲劇等親身體驗方式，適合愛創作也懂生活的客語家庭。更多活動詳細資訊請查詢「2024桃園市客語家庭」活動官網（https://reurl.cc/ZeK53W）。

包括市議員陳美梅、客委會副主委范佐銘、市府客家局長范姜泰基、桃園副區長邱創正、楊心國小附設幼兒園主任張肇真、客語模範家庭代表等均一同出席活動。

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