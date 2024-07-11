全台20款TPASS定期票組合！　悠遊卡公司：機捷使用量成長128%

▲「TPASS」上線1年，全台已賣出665萬張，打造16縣市共20款不同組合的定期票。（圖／悠遊卡公司提供，下同）

政治中心／台北報導

「TPASS行政院通勤月票」上線滿1年，在全台16縣市打造出20款不同需求的定期票，至6月底已售出665萬張，服務全台通勤民眾，交通部更擬在年底推出TPASS 2.0非通勤短天期定期票，目標鎖定服務旅遊人口及異地出差旅客。悠遊卡公司董事長林志盈11日表示，定期票推出後，機捷運量增長顯著，悠遊卡使用量大舉翻倍，成長了128%，未來會積極配合政府TPASS 2.0的推動。

悠遊卡公司指出，定期票推出後，大眾運輸的整體運量明顯提升，其中，桃園機場捷運的運量增長最為顯著，悠遊卡使用量較前一年翻倍，成長了128%；台鐵的悠遊卡使用量也成長31.7%，基隆市公車也成長29.7%，這顯示在定期票的鼓勵下，民眾選擇搭乘大眾運輸，有了顯著的效果。

悠遊卡公司表示，定期票在去年7月1日上路，配合各地方政府需求，打造出20款不同區域、不同縣市整合、不同交通運具組合的定期票，種類之每多、串聯系統複雜，是過去前所未有的挑戰。

公司舉例，大區域的「北北基桃都會通」定期票，服務近900萬人口，使用範圍跨北捷、新北捷、桃捷、台鐵、各市公車、客運、各市YouBike等共13種交通運具，還有含公車、客運及台鐵3運具的花蓮縣、台東縣定期票；再以「桃竹竹苗」為例，就有竹竹、桃竹竹、竹竹苗及桃竹竹苗共4種不同定期票配合不同交通業者的組合；還有特別為宜蘭、台北通勤族服務的「宜蘭縣北北宜通勤月票」。

林志盈表示，面對交通部提出的TPASS 2.0非通勤短天期定期票，悠遊卡公司也將積極配合，期望以最小幅度進行系統修改，以及地方與中央財務籌措能有週延規畫，一起確保TPASS 2.0年底如期上線，並讓交通運輸業者與票證支付作業運作更為順暢。