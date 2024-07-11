塔位換「風水寶地」被拒　找天道盟砸墓碑破壞棺木...拉出遺骨

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵4隊在4月初接獲報案，有民眾40年前在新北市八里區耗資千萬購入4百坪墓地，想當作家族墓園，但是卻被山上的靈骨塔老闆看上，找來天道盟成員前往逼迫遷墓，被害人不從，結果祖先墓碑不僅被砸毀，就連祖墳都被挖開拉出遺骨。

警方調查，67歲的郭姓男子，平時在新北市八里區經營福德寶塔，但是看中山下的一塊4百坪的「風水寶地」，找來40歲的張姓天道盟濟公會成員協助，先找到整理墓園的楊姓男子，楊男表示，要收購要找墓園主人。

▲他看上風水寶地，找黑幫索討被拒，竟毀墓碑、破壞祖墳拉出遺骨。(圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子等人找到陳姓墓園主人，提出要用幾個靈骨塔位，協助陳家將祖墳遷移至靈骨塔裡，但是陳家決議不要遷移祖先家族墓地，所以斷然拒絕，沒想到卻被張男率人毀損墓碑、還挖開墳墓拉出陳家祖先遺骨。

陳家人發現後，到北市刑大偵4隊報案，表示墓園是在民國70年間，耗資千萬購買，成立家族墓地，用來祭奠祖先以及存放祖先遺骨，不願意配合郭、張等人遷移，結果竟遭破壞墓地。

▲家族墓園被破壞，他氣憤報警處理，警方在10日逮捕7人到案說明。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在10日上午兵分多路，針對郭、張等7人展開調查，將7人全數逮捕到案，訊後依照毀損、恐嚇以及刑法第249條第第2項發掘墳墓而盜取遺骨等罪嫌送辦。

事後，郭姓靈骨塔業者被士林地檢署裁定羈押禁見，另外張姓男子則是裁定3萬元交保並限制住居，其餘5名成員則1萬元交保，或無保限制住居。