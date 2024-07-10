改善內科交通4箭連發　北市警局長率分局長搭車體會用路人感受

▲北市警察局長李西河率北市警分局長，在尖峰時間搭車進內湖體會用路人通勤體驗。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

內湖聯外交通一直為台北市民及通勤民眾所詬病，更是北市長蔣萬安上任後指定必須改善的市政問題，北市警局長李西河日前特地在上、下班尖峰時間，率內湖科技園區周邊相關包含中山、松山、信義、南港分局長，親赴內湖分局，聽取內湖科學園區周邊交通疏導工作簡報深入瞭解內科交通特性，對未來內湖交通整頓進行規劃。

李西河局率北市警分局長乘坐巴士方式，體會民眾搭車通勤的壅塞感覺，並到舊宗路二段「磐石保經大樓」、瑞光路的「王道銀行」視察實際尖峰時間交通情況，並以實際用路人角度，與相關分局長諮商，訂定警方未來的實際內科交通整頓政策。

警方未來將在堤頂大道與瑞光路358巷口將開缺口，為優化堤頂大道與港墘路口號誌，增加堤頂大道、港墘路等2條道路綠燈秒數，解決上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道車流進不來內科地區的交通瓶頸。

另外，交通整頓指揮圈交給周邊相關分局長、以及北市交通大隊2位副大隊長共同掌控，於內科連外道路尖峰時間、授權主觀跨分局警力調度、並橫向聯繫市府交通局等單位協處。

針對交通改善任務，未來成立交通快打部隊，運用府級局級Line群組，即時處理道路壅塞事故，針對事故車迅速定位排除，通知交控中心隨時調整綠燈秒數，加強跨單位橫向聯繫、降低交通影響。

未來警方也會滾動調整內科聯外道路尖峰時間交通疏導崗位，保持路口淨空、指揮車輛停讓行人，並以科技執法針對闖紅燈、路口未淨空、不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為偵測取締。

李西河表示，警方除增派警力加強疏導作為外，並運用交通執法、交通工程等不同面向，協處北市交通局共研改善對策，以「提早分流」、「延長匯流」、「調撥車道」、「替代道路」4大方向交通疏導策略，持續精進內科周邊道路交通順暢。

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