獨／一家三口命案太驚悚　警衝陽明山救人...徒手破窗見2屍

▲三重警衝陽明山救援，警員林尚鴻（左圖）見到廖男的車輛尚在發動中，徒手打破車窗，無奈見到廖男和男嬰已經屍僵 。（左圖／記者戴上容翻攝、右圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（9）日發生震驚社會的三口命案。一名43歲劉姓女子在家中浴室被發現身中7刀倒臥在地。當時種種跡象指向失聯的42歲廖姓丈夫為嫌疑人，最令員警擔憂的是劉姓女子的男嬰也失蹤。當時三重偵查隊警員追蹤廖男往陽明山的車輛，到達現場時，林員見到廖男車輛尚在發動，一心想救男嬰因此徒手用警棍打破車窗，手部鮮血直流，當他破窗後見到男嬰已經僵硬的遺體時，深感悲痛和失落。

三重警分局表示，昨（9日）傍晚5時許，三重區三和路三段民宅發生命案，母親返家後發現劉姓女兒倒臥浴室，初步檢視發現劉女身上有7處刀傷，經救護送北市馬偕急救後宣告不治。由於劉女的丈夫和男嬰也失蹤，警方立即展開追查。

偵查隊發現廖男車輛行駛往陽明山方向，警員林尚鴻在陽明山馬槽橋周圍找到廖男的車輛，當時車輛仍在發動中。林員認為還有一絲希望，毫不猶豫地用警棍打破車窗，試圖營救車內的男嬰，甚至不顧手部遭割傷，仍死命敲打。

不過，當林員打破車窗後，見到的卻是已經僵硬的男嬰屍體，這一幕讓林員深感悲痛和失落，久久不能平復。

▲▼ 員警林尚鴻徒手打破車窗想救男嬰，手部鮮血淋淋 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲員警到場時，廖男和男嬰已經屍僵 。（圖／記者陳以昇攝）



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