以為自煮比較健康！他就醫才知「一次得雙癌」　血裡都是致癌物

▲男子覺得外食不健康，請了家政阿姨在家自煮，沒想到竟罹患2種癌症。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人害怕外食不安全，會在家中自煮，但使用的鍋具務必要注意！醫師劉博仁近日分享，一名患者認為自煮比較健康，卻忽略了鍋具問題，最後罹患膀胱癌、腎臟癌，且抽血檢測時，體內也有滿滿的致癌物。

劉博仁在節目《小宇宙大爆發》分享，這名患者本身是一名生意人，長期在外地工作，因為太過忙碌，於是請了家政阿姨來幫忙煮飯。

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患者看見炒菜用的鍋子充滿斑駁的痕跡，打算換個新鍋子，但因為阿姨太過節省，拒絕了這個要求，他無奈之下也只能尊重對方的想法。

▲男子覺得外食不健康，請了家政阿姨在家自煮，沒想到竟罹患2種癌症。（示意圖／免費圖庫Pexels）



不過，後來患者回來台灣後，罹患腎臟癌、膀胱癌，於是來找他看診。沒想到抽血一驗，血液中的全氟辛烷磺酸嚴重超標，高達35.97（參考標準為3.5～25.7），全氟辛酸也達到7.17（參考標準為1.6～7.7），這些化合物進入體內，半衰期往往是1、2年，且這些化合物也會致癌。

劉博仁對此提醒，民眾若要購買不沾鍋，務必詢問廠商是否含有鐵氟龍，沒有的話當然最好，但如果有的話，看見刮痕就要記得換鍋子。此外，劉博仁說，這種全氟碳化物不只不沾鍋裡有，很多防水的東西，例如雨衣、一次性餐具裡，都可能含有鐵氟龍