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「換拜」讓她選勝算更高？　賀錦麗出戰川普勝率曝光

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗接替拜登的呼聲越來越高。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登是否退選的討論持續延燒，民主黨高層與7名消息人士都表示，如果拜登真的放棄，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將是接班人首選，許多黨內重量級人物也紛紛開始表達支持。

59歲的賀錦麗曾任參議員與加州總檢察長，也是美國史上第一位亞非裔副總統，但她進入白宮的過去3年半表現被形容為「乏善可陳」，不僅身邊幕僚流動率高，中美洲移民政策也未取得顯著成功，直到去年都還被白宮與拜登競選團隊擔心可能成為競選累贅，直到她在墮胎議題上挺身而出，逐漸贏得年輕選民的青睞。

近期民調顯示，如果是賀錦麗對上川普，勝選機率可能會比拜登更高，但仍將面臨一場激烈選戰。路透社/易普索（Reuters/Ipsos）2日公布民調顯示，賀錦麗對上川普，將是42%比43%。

CNN於2日公布民調結果顯示，川普支持度49%，比拜登的43%多了6%。如果換成賀錦麗，川普支持度47%，仍比賀錦麗的45%多了2%，但差距已經落在誤差範圍之內。此外，獨立選民對於賀錦麗的支持度為43%，勝過川普的40%。2黨溫和派選民也有51%更支持她，贏過川普的39%。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士們表示，如果賀錦麗真的獲得民主黨提名，將能夠接手拜登競選團隊迄今為止的募款與基礎工作，在目前人選之中，她的支持度及知名度也都是最高的，因此「幾乎不可能」不選擇她。7名消息人士包括拜登競選團隊、白宮、與民主黨全國會議的高級成員。

多名具影響力的民主黨人士也已經表態，如果拜登退選，賀錦麗將是最佳替代人選，包括被視為拜登2020年勝選關鍵人物的南卡州眾議員柯里本（Jim Clyburn）、「黑人國會議員連線」高級成員兼紐約州眾議員梅克斯（Gregory Meeks）、賓州眾議員桑默李（Summer Lee）。根據一名國會助理透露，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）也在私下表達了類似看法。

不過，賀錦麗的幕僚否認了相關說法，辦公室聲明表示，「副總統賀錦麗很自豪能夠成為他的競選夥伴，並且期待與拜登總統一起連任。」

 
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