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菸捐15年未調「吸菸率出現反彈跡象」　專家建議：每2年定期調整

▲▼ 香菸,抽菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲菸捐多年未調整是吸菸率下降趨緩的重要因素。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢雅惠／台北報導

菸捐已15年未調整，衛福部最新調查顯示，吸菸率下降速率有趨緩、甚至出現反彈跡象，其中「菸捐未調整」是相當重要的因素。專家建議，若每兩年定期調整，並以公式設計，可解決菸捐問題。

高發會葉研究員引述衛福部最新吸菸行為調查結果，發現吸菸率下降速率有趨緩的情況，甚至出現反彈的跡象，同時家庭二手菸的比率，或吸菸率上升等問題都浮出水面。

葉研究員說，造成這些情況有許多原因，「菸捐未調整」可說是其中一個非常重要的因素。他認為，考量到價格彈性，「每兩年定期調整」可有效加速降低吸菸率；像是考慮每年的通膨幅度以公式設計等，或許就可一勞永逸解決菸捐調整的問題。

葉研究員說明，根據高發會委託中華經濟研究院的研究結果顯示，每一包香菸的菸捐可調漲5元，每年就增加至少90億元的菸捐收入。他相信，這筆錢可為現在相對捉襟見肘的社福領域，注入較多的活水。

葉研究員表示，菸捐長期未調漲，可能會導致抑制吸菸的效果鈍化，也就是說，無法有效抑制吸菸率，可能會導致菸害的毒源擴大，包括前述吸菸率上升、二手菸增加等，都是相當嚴重的菸害，而這些危險對於高齡族群健康更為嚴重，像是增加呼吸道、心血管疾病、甚至是中風、癌症等風險。

對於菸捐調整對於社會的影響，葉研究員說，除了抑制吸菸效果鈍化，導致菸害擴大外，加上物價上漲，就會造成吸菸造成的社會成本不斷增加。他提到，另一方面，菸捐凍漲導致菸捐收入長期未上升，但吸菸的社會成本不斷增加的同時，兩邊無法平衡，這些外溢的成本就必須由全民買單。

葉研究員認為，透過政府持續撥補預算時補足財務缺口，反而會排擠其他社福領域的資源，因此政府應通盤檢討菸捐政策，落實調漲機制，除了可重新控制吸菸率外，並可增加政府的菸捐收入。

台灣青年民主協會理事長張育萌提到，菸捐或菸稅的主管機關不同，但單看價格部分，隨著物價不斷通膨，相較之下，菸確實仍維持在固定的價格。他說，整個菸價比例來看，將菸捐、菸稅加總，大部分國家佔比約6成至8成，可說「非常高」。

張育萌指出，但台灣整體占比為5成多，約為一半，確實相對較低。他認為，包含OECD等國家相較之下，國內菸捐的調整仍有蠻大的空間。

禁菸的趨勢是國際共識，張育萌說，「我也不贊成一次調漲太多」，像是OECD國家，菸捐加菸稅在整個售價的比例幾乎達到8成。他指出，這部分應審視國際情況、並考量台灣的物價。

張育萌認為，在調整政策上應分為兩個面向，像是菸害防制法修法，過去並沒有太多給予公民的空間，舉例來說，校園全面禁菸的規範上，後續造成吸菸區直接取消，許多人反而會到校外吸菸，導致外部成本的轉嫁。

張育萌提到，若沒有透過民主或是足夠公開透明的機制，與公民社會對話，可能會導致原本立意良善的政策，反而是反向的結果。他說，一旦菸品買賣因此走向地下化，就是不樂見的後果。

張育萌指出，菸捐到底要調整多少，「不是一個喊出來的數字」，但可以知道的是，有3個面向是必須考量的，第一、菸捐的用途及經費是否足夠；第二、菸捐、菸稅到整體菸品售價，是否可走向戒菸導向；第三、參考其他國家菸捐、菸稅在菸品售價的占比。

張育萌認為，整體來說，過去菸防法制定並沒有詳細的和公民社會討論，導致現行無論是行政層面或實際層面的執行都不太足夠，可能因而有了外部沉默的情況，因此建議在接下來的審議，應和公民社會有足夠的對話。

由於菸捐長達15年未調整，對台灣吸菸率的抑制效果鈍化，甚至出現反彈跡象，專家認為，定期調整菸捐除了有助降低吸菸率，並能提高政府收入。因此，建議政府善用每兩年召開的菸捐審議會，逐年漸進式調漲菸捐，依各年度CPI幅度合理調整，不僅能朝向菸害防制目標邁進，也不會在短期內帶給民生過大衝擊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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