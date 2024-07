罕見！國軍突用英語廣播驅離共機　軍事迷推測「提醒周邊國外機」

圖文/鏡週刊

自從520總統賴清德上任後,中國軍艦、軍機屢屢襲擾台灣,頻繁利用各種方式企圖進入台灣周邊海空域。而一向以華語進行驅離廣播的國軍,昨(7日)卻在軍事粉專「Taiwan ADIZ」的記錄中,被發現國軍罕見地使用中、英文雙語進行廣播驅離,這非比尋常的消息引發軍事迷關注,其推測可能欲提醒附近國際機艦注意中國軍事動向。

「Taiwan ADIZ」昨日下午15時49分記錄到,中共軍機進入台灣西部空域,而國軍空軍罕見地以中、英文雙語進行廣播驅離。其廣播首先以中文說道:「中華民國空軍廣播,位於台灣西部空域的中共軍機注意,擬以進入我空域,影響我飛航安全,立即迴轉脫離。」

中文廣播語畢,軍方人員隨即又用英文說:「R.O.C. AIRFORCE ON GUARD, ATTENTION! PLA AIRCRAFT OVER WEST OF TAIWAN, YOU HAVE ENTERED OUR AIRSPACE, INFLUENCING OUR FLIGHT SAFETY, GET AWAY!」

這是近年來,我軍首次對中共軍機驅離時,多用了英文雙語廣播。據「Taiwan ADIZ」的分析指出,國軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象,一般是中共艦載直升機,而這次特別使用英文廣播,可能是為了通知周邊的外國機艦注意中國軍事動向,增強國際對台灣周邊空域安全狀況的關注。

此次罕見的中英文雙語廣播不僅引起了軍事迷的關注,也引發了國際社會對台灣安全形勢的重視。此舉或許是台灣在面對中國軍事壓力時,向國際社會傳遞訊息,強調台灣空域的安全問題,希望得到更多國際支持與合作。



