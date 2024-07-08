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罕見！國軍突用英語廣播驅離共機　軍事迷推測「提醒周邊國外機」

近期台灣周邊海空域不斷遭到中國軍艦機侵擾，示意圖。（國防部提供）

圖文／鏡週刊

自從520總統賴清德上任後，中國軍艦、軍機屢屢襲擾台灣，頻繁利用各種方式企圖進入台灣周邊海空域。而一向以華語進行驅離廣播的國軍，昨（7日）卻在軍事粉專「Taiwan ADIZ」的記錄中，被發現國軍罕見地使用中、英文雙語進行廣播驅離，這非比尋常的消息引發軍事迷關注，其推測可能欲提醒附近國際機艦注意中國軍事動向。

「Taiwan ADIZ」昨日下午15時49分記錄到，中共軍機進入台灣西部空域，而國軍空軍罕見地以中、英文雙語進行廣播驅離。其廣播首先以中文說道：「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域的中共軍機注意，擬以進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

中文廣播語畢，軍方人員隨即又用英文說：「R.O.C. AIRFORCE ON GUARD, ATTENTION! PLA AIRCRAFT OVER WEST OF TAIWAN, YOU HAVE ENTERED OUR AIRSPACE, INFLUENCING OUR FLIGHT SAFETY, GET AWAY!」

這是近年來，我軍首次對中共軍機驅離時，多用了英文雙語廣播。據「Taiwan ADIZ」的分析指出，國軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象，一般是中共艦載直升機，而這次特別使用英文廣播，可能是為了通知周邊的外國機艦注意中國軍事動向，增強國際對台灣周邊空域安全狀況的關注。

此次罕見的中英文雙語廣播不僅引起了軍事迷的關注，也引發了國際社會對台灣安全形勢的重視。此舉或許是台灣在面對中國軍事壓力時，向國際社會傳遞訊息，強調台灣空域的安全問題，希望得到更多國際支持與合作。


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