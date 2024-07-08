假球案網美前任作證！吳季穎不敢直視狂摳手心　她曝5球員沒下注

▲曾效力裕隆球隊的吳季穎與時任女友黃姓女網紅出庭做證。（合成圖／翻攝黃姓網紅IG）

記者黃宥寧／台北報導

第20屆超級籃球聯賽（SBL）賽程，裕隆隊爆球員集體簽賭、操控比賽，檢方依運彩條例等罪嫌起訴前球員吳季穎等15人。士林地院密集審理，今（8）日傳喚吳季穎前女友黃品瑄到庭作證。昔日愛侶法庭上再相見，吳季穎完全不敢直視證人席的前任，只能猛低頭狂摳手心，彷彿這樣才能逃避此刻不堪回首的重逢。

合議庭今詰問證人黃品瑄，要證明吳季穎、吳祐任、柯旻豪、顏聞佐等人是否打假球、下注等。由吳季穎委任律師先行主詰問，「你有把下注、打假球資料整理好交給媒體爆料嗎」、「是政府還是地下簽賭？」。

一身黑色西裝的黃品瑄坐在證人席強勢回「我沒有！我也是被搜索」，並指出吳季穎透過很多人地下投注，有沒有打假球不知道，自己一直都是口頭被告知下注，從對話也不會知道。

▲吳季穎時任女友黃品瑄熱戀時，總是坐在球場邊觀賽下注。（資料圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

吳的律師委婉回「只是想釐清犯罪所得而已」，並追問「如何判斷投注記錄、拆帳？」，講到「拆帳」黃瞬間情緒激動說「從沒有跟他分過，而且錢在他（指吳）身上也留不住」。

換柯旻豪律師行主詰問，「柯旻豪在球隊扮演角色為何？」黃說跟柯旻豪不熟，都是聽吳季穎轉述「柯不喜歡打輸球的比賽，他想贏錢也想贏球」，據自己了解，全隊除林義恩、郭昭男、洋將夏普、周士淵、黃宗翰外，其他或多或少都有下注。

這起假球案讓SBL聯賽形象造成嚴重損害，隨著審理的深入，更多的內幕逐漸浮現，法庭上的對質也愈加激烈，各方律師除進行激烈的辯論，試圖揭開真相並為各自的當事人爭取有利的結果，經院方密集審理，今年有望全案審結宣判。

